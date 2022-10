Regali di Natale 2022: come spenderanno gli italiani?

Si avvicina il periodo più importante dell’anno per gli acquisti e già si iniziano a fare previsioni su come potrebbe andare commercialmente il periodo delle feste.

Tra l’inflazione ed i prezzi delle bollette schizzati alle stelle, le premesse non sono delle migliori. Cosa potrebbero quindi aspettarsi commercianti e rivenditori in merito all’acquisto dei regali?

Diminuisce il numero di regali ma aumenta la spesa per singolo prodotto

Secondo una prima indagine condotta da KPMG su 1000 americani a settembre 2022, molti consumatori stanno pensando di stringere la cinghia anche sull’acquisto dei regali di Natale.

Quello che è interessante notare però è l’aumento della spesa per singolo regalo che passa dai 225 $ del 2021 ai 250 $ del 2022 (molto probabilmente anche per effetto dell’inflazione).

Diminuisce invece il numero di persone a cui si pensa di fare un regalo. Ad esempio, sempre più persone quest’anno stanno pensando di non fare un regalo ai colleghi di lavoro, agli amici e persino ai genitori (con un calo dal 53% al 48%).

L’inflazione ed il desiderio di spendere bene

Quella che emerge dallo studio è anche la voglia di spendere bene i propri soldi, evitando di sperperare, esagerando con gli acquisti o acquistando prodotti più cari di quello che è il loro reale valore.

Sarà quindi una caccia al migliore regalo con particolare attenzione al prezzo aiutandosi magari con siti dove è possibile trovare idee regalo di natale, rivolgendosi agli outlet oppure acquistando durante i periodi di promozione come il Black Friday.

In media, la spesa totale per l’acquisto dei regali nel 2022 sarà di circa 1000 $, in aumento rispetto allo scorso anno ma solo per le categorie di prodotti essenziali come il cibo e la gastronomia.

I trend per i regali del 2022

Quali sono infine i trend che domineranno la scelta dei regali in questa nuova stagione natalizia?

Uno dei più importanti è sicuramente quello dell’ecologia e della sostenibilità. L’attenzione all’ambiente infatti si riflette anche sulla scelta dei regali e sempre più spesso i produttori stanno proponendo prodotti realizzai in maniera sostenibile, ecologica e che non vadano ad alimentare la produzione di massa.

Continuerà anche per il 2022, inoltre, il trend sull’intelligenza artificiale, la digitalizzazione e la domotica. Protagonisti dei regali, in questo caso, saranno gli assistenti vocali, gli smartwatch e i gadget per controllare la casa in maniera intelligente.

Infine, come anticipato nel precedente paragrafo, si stima un aumento dell’acquisto di prodotti essenziali, soprattutto come conseguenza dell’inflazione e della crisi energetica.

Molto regalati sotto l’albero quest’anno potrebbero quindi essere cesti gastronomici, confezioni bagno-doccia oppure dispositivi legati al mondo della salute e del benessere.