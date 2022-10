ASL Frosinone, veterinaria sociale: trattamenti sanitari gratuiti per cani e gatti

La Asl di Frosinone, con il Servizio Veterinario Area Sanità Animale, in linea con quanto già fatto nell’ambito dell’Odontoiatria Sociale, per offrire aiuto concreto alle fasce deboli della società, nell’ambito del Piano di Prevenzione 2022/2023, ha inserito un’attività di Veterinaria Sociale per offrire gratuitamente i trattamenti sanitari di base, per i cani e i gatti di proprietà, alle fasce di popolazione con un ISEE inferiore a 13.000 euro.

Lo scopo dell’iniziativa è:

Una diminuzione delle distanze sociali

L’educazione al possesso consapevole dei pet

Contrasto al randagismo attraverso il controllo delle nascite e l’iscrizione dei cani in anagrafica

Contrasto a malattie trasmissibili all’uomo

Miglioramento delle condizioni di benessere degli animali

Chi possiede i requisiti economici indicati può recarsi presso una delle sedi presenti sul territorio provinciale oppure contattare i seguenti recapiti:

Indirizzi di posta elettronica:

vetareaa.nord@aslfrosinone.it

vetareaa.sora@aslfrosinone.it

vetareaa.cassino@aslfrosinone.it

randagismo.nord@aslfrosinone.it

Numeri telefonici: