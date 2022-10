Torrice. Reato di estorsione commesso nel 2013: ai domiciliari una 48enne

A Torrice (FR), i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto una 48enne del luogo, già censita per reati contro il patrimonio, in esecuzione di ordine di carcerazione per l’espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare.

L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata condotta presso la sua abitazione dove dovrà espiare la pena residua di anni 3 e mesi 4 di reclusione in regime di arresti domiciliari, per il reato di estorsione commesso in Frosinone nell’anno 2013.

Foto di repertorio