Il Quartiere di Colle degli Abeti è composto da due piani di zona denominati “Lunghezza C2” e

“Castelverde B4” ed è situato nella periferia est della città di Roma, VI Municipio.

Nell’anno 2021, in due distinti giorni il 6 e il 16 Ottobre venivano a cadere, nella stessa Via Don Ruggero

Caputo, due alberi di cui uno di questi cadde sopra un’automobile ivi parcheggiata andando altresì ad

occupare parzialmente il piano stradale, procurando non pochi disagi alla già difficoltosa viabilità del

quartiere.

La caduta di detti alberi, procurò inoltre la fuoriuscita dal terreno delle proprie radici causando in

entrambe i casi, l’innalzamento dei due marciapiedi posti ai lati della Via summenzionata, rendendoli a

tutt’oggi ancora impraticabili.

Il CdQ C.A.T.T. COLLE degli ABETI per mano del suo presidente Fabio Piccinelli, ha più volte

richiesto e sollecitato la riparazione dei marciapiedi in questione, chiedendo che venga eseguita la

doverosa manutenzione ordinaria nel quartiere, in quanto questa purtroppo non avviene, condannando

Colle degli Abeti sempre piu al degrado.

Nella fattispecie, questo Comitato ha inoltrato diverse richieste e segnalazioni scritte, che allegasi alla

presente. In particolare nell’ultima veniva evidenziato che trascorso 1 (uno) anno dagli accadimenti, non

era mutato assolutamente nulla.

Abbiamo toccato il fondo e stiamo rasentando la follia, i cittadini vengono munti mediante il pagamento

delle tasse ma queste inspiegabilmente non tornano mai indietro sotto forma di servizi, in particolar modo

nel quartiere dove viviamo manca di tutto, dalla manutenzione ordinaria, alle strade, scuole, manutenzione del verde, pulizia, sicurezza, centri di aggregazione e socializzazione e potremmo continuare all’infinito.

In forma di protesta, il CdQ C.A.T.T. COLLE degli ABETI unitamente ad i cittadini del quartiere si è riunito in un flash mob per “festeggiare”, con l’accensione di una candelina, una bottiglia di spumante e dei bicchieri per un brindisi, il primo anniversario (1 ANNO) dei marciapiedi ridotti ancora in rovina.

Lettera all’Amministrazione capitolina: Cordoli Stradali e marciapiede Via Don Ruggero Caputo

