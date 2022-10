Paura nel pomeriggio di ieri, 16 ottobre 2022, in località Trisulti: durante un’escursione, un giovane è caduto in una zona impervia. Necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di ieri Vigili del fuoco in azione nella provincia di Frosinone, in località Trisulti, per il soccorso ad un ragazzo caduto in una zona impervia.

Il giovane, una volta localizzato, è stato portato a bordo del velivolo con una manovra di recupero al verricello e successivamente è stato trasportato in una zona a valle, dove ad attenderlo c’era il personale sanitario per il trasporto in ospedale.

