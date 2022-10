Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di protesta da uno studente dell’Istituto “IPIA P. Parodi Delfino” di Colleferro.

Colleferro, la richiesta di uno studente dell’istituto Ipia Parodi Delfino

“Noi siamo ragazzi studenti e frequentiamo l’istituto I.p.i.a PARODI DELFINO. Noi usciamo da scuola ed ogni volta dobbiamo chiedere ai professori di portarci fino alla stazione; quando alcuni non trovano il passaggio se la devono fare a piedi fino alla stazione e per arrivare alla stazione dobbiamo fare la Palianese a piedi ma è pericoloso perchè di lì passano macchine camion velocissimi e ci sono delle curve pericolose se si è a piedi.

Noi veniamo a scuola ed è un nostro diritto arrivare ed andare via in sicurezza cosa che il comune di

Colleferro non ci permette di fare e quindi noi ragazzi protestiamo per avere il diritto di andare a

scuola e di tornare in tutta sicurezza. Noi siamo ragazzi e abbiamo il diritto di andare e tornare invece il fatto di non avere i trasporti è un ostacolo per la nostra istruzione”, si conclude il messaggio dello studente.

Foto di repertorio