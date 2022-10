Tor Pignattara, incidente in un ristorante: 26enne rimane folgorato con il tosta pane

Dopo l’incidente avvenuto questa mattina a Roma, dove un operaio ha perso la vita, si è verificato un altro episodio, questa volt a Tor Pignattara.

Incidente in un ristorante di Tor Pignattara: ragazzo rimane folgorato

Le notizie che arrivano al momento sono frammentate e possono avere aggiornamento. Nel pomeriggio di ieri, sabato 15 ottobre 2022, un ragazzo di Tor Pignattara, mentre stava lavorando è rimasto folgorato da una scarica elettrica.

Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, il giovane stava tostando il pane quando, ad un tratto, è arrivata la forte scossa. Trasportato d’urgenza all’Ospedale San Giovanni di Roma, il 26enne non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Tor Pignattara, per tutti i rilievi.