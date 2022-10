Tragico incidente ad Acilia: perde la vita il giovane Gabriele Regini

Tragico incidente ad Acilia. A perdere la vita un giovane ragazzo di 21 anni, si chiamava Gabriele Regini.

Perde il controllo dell’auto e si schianta

Un brutto incidente è avvenuto ad Acilia, in via di Saponara intorno alle 06:00 di ieri, sabato 15 ottobre 2022. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un giovane ragazzo a bordo della sua Renault Modus, per circostanze ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato ad impattare prima contro un muro di cinta e, successivamente, nel canale di scolo che costeggia la strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare e gli uomini dell’Ares. Purtroppo però, per il giovane 21enne non c’è stato nulla da fare.

Il messaggio di cordoglio della Mundial Football Club, squadra dove giocava il giovane Gabriele

La Mundial Football Club si stringe intorno alla Famiglia Regini per la tragica e prematura scomparsa di Gabriele. Al fratello Alessio, calciatore di punta della società, e al cugino Edoardo, già collaboratore della Mundial, va tutto l’affetto dei compagni, della proprietà e dello staff tecnico-dirigenziale.