Ennesimo drammatico incidente sul lavoro a Roma, in via della Nocetta: un operaio di 47 anni è morto dopo essere precipitato da un tetto.

Roma, incidente sul lavoro: morto un operaio di 47 anni

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, 15 ottobre 2022: un uomo di 47 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di una villetta mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione.

Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Aperta un’inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda: la salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Foto di repertorio