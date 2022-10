Non c’è stato nulla da fare per Antonio Mazzone, il 55enne vittima del terribile incidente che si è verificato ieri a Genzano: l’uomo è morto sul colpo.

Genzano, si scontrano moto e Jeep: morto un 55enne

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, 15 ottobre 2022, verso le 13:00. Per cause ancora da accertare, una jeep e una moto si sono scontrate lungo viale Giacomo Matteotti. Le condizioni del motociclista sono apparse critiche sin da subito, tanto che è stato immediatamente richiesto l’intervento di un’eliambulanza. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il 55enne è morto prima di essere trasportato in ospedale.

Al vaglio degli inquirenti la precisa dinamica di quanto accaduto: sottoposto ai test di rito il conducente della Jeep, un uomo di 51 anni che, al momento dell’impatto, si era fermato a prestare soccorso.

Foto di repertorio