Don Bosco, uomo ritrovato senza vita in un furgone: era in stato di decomposizione

Choc a Roma, nel quartiere Don Bosco. Un uomo è stato ritrovato senza vita all’interno di un furgone.

Senza fissa dimora viene ritrovato morto in un furgone

La via interessata è via Calpurnio Fiamma, zona Don Bosco. Nella giornata di ieri, intorno alle 17 e 30, è stato lanciato un allarte da parte di alcuni residenti della zona che hanno trovato un 60enne senza vita dentro un furgone. Il corpo dell’uomo era in avanzato stato di decomposizione, il che farebbe risalire il decesso dell’uomo almeno a diversi giorni fa

La vittima, secondo quanto riportato da alcune informazioni, era originario della Calabria e, da tempo, era senza una casa tanto che era costretto a dormire dentro un furgone. Sul posto sono subito sopraggiunti i Carabinieri.

Da quello che emerge il 60enne sarebbe morto per cause naturali.