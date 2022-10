Ormai a Roma si è abituati veramente a tutto. Gabbiani che minacciano persone, cinghiali che di notte rovistano l’immondizia ed ora, in ordine cronologico, anche una capra che mangia le foglie.

Capra mangia le foglie in pieno centro a Roma

Una capra immortalata in pieno centro, a Roma. Fin qui nulla di male, se non fosse che l’animale era sopra un’auto e stava mangiando le foglie di un albero. Il singolare episodio è avvenuto al Trullo e, in poco tempo, il video è diventato virale sui social.

Ironia tra residenti ma anche la sensazione che bisogna intervenire al più presto affinché questi episodi non si verifichino.

Ecco il video preso dalla pagina Facebook del Corriere della Città: