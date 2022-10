Il San Camillo di Roma assume: ecco il concorso per ostetriche

Come viene riportato da Circuito Lavoro, segnaliamo il concorso per ostetriche all’ospedale San Camillo a Roma per il quale ci si può candidare entro e non oltre il 22 ottobre. Sono 12 i posti da assegnare, tutti prevederanno contratto a tempo determinato e pieno (categoria D/D1).

Concorso per ostetriche: requisiti

cittadinanza italiana o UE

idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita

non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettoato attivo nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato

diploma di laurea in Ostetricia o diploma universitario di Ostetrica / o o altro titolo riconosciuto equipollente

iscrizione all’albo professionale

Le prove

Le aspirante candidate dovranno affrontare una prova orale e ci sarà poi una valutazione dei titoli (di studio, scientifici e così via).

Come candidarsi

Ma come poter fare domanda per il concorso per ostetriche all’ospedale San Camillo a Roma? La procedura è esclusivamente telematica, dall’apposita piattaforma messa a disposizione dall’ospedale della Capitale.