Un brutto incidente è avvenuto stamattina, 14 ottobre 2022, a Ostia Antica. Il sinistro è accaduto nella mattina di oggi in via Agostino Chigi.

Ostia Antica, prende dosso senza rallentare e finisce addosso a un’altra auto in transito: due feriti gravi

Non è ancora chiaro se l’autista avesse visto o meno il dosso, sta di fatto che lo ha preso in pieno a una velocità sostenuta, finendo poi per schiantarsi contro un’altra auto in transito. Sono due le persone rimaste gravemente ferite nell’impatto. Si tratta di due uomini, rispettivamente di 53 e di 31 anni.

Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi del 118 e le forze dell’Ordine per rimuovere i detriti, gestire la viabilità ed eseguire i rilievi di rito, che appureranno l’esatta dinamica dell’incidente. Traffico in tilt e tratto chiuso dalle prime ore della mattinata di oggi a Ostia Antica, in zona via Agostino Chigi.

Foto di repertorio