Che tempo farà nelle città e nelle province di Roma e Frosinone durante questo week-end? Ecco le previsioni meteo per le giornate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022.

Previsioni meteo in provincia di Roma 14-15-16 ottobre 2022

Venerdì 14 ottobre: a Roma, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C, la minima di 14°C. Tempo stabile anche nel resto della provincia: Al mattino diffuse nebbie o nubi basse nelle vallate interne. Valori minimi in calo, valori massimi in leggera ripresa.

Sabato 15 ottobre: a Roma bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C, la minima di 15°C. L’alta pressione garantisce un tempo decisamente stabile anche nel resto della provincia.

Domenica 16 ottobre: a Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C, la minima di 15°C. Tempo stabile con celi poco nuvolosi anche nel resto della provincia; temperature massime in ascesa.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 14-15-16 ottobre 2022

Venerdì 14 ottobre: a Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C, la minima di 12°C. Condizioni meteorologiche in netto miglioramento ovunque, anche nel resto della Ciociaria.

Sabato 15 ottobre: a Frosinone tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino ma non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C, la minima di 12°C. Tempo stabile, a tratti parzialemente nuvoloso, sul resto della Ciociaria.

Domenica 16 ottobre: a Frosinone nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento sino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C, la minima di 12°C. Nel resto della provincia, nebbie nelle ore più fredde del giorno nelle vallate. Temperature massime in ascesa.

