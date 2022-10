ASL Roma 2: concorso pubblico per 21 amministrativi

La ASL Roma 2 ha indetto un concorso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 2 collaboratori amministrativi e di 19 assistenti amministrativi, come rende noto il portale di Circuito Lavoro.

I dettagli

È stato indetto un concorso pubblico per la procedura dl stabilizzazione di cui all’art. 20, comma i, del d.lgs. n. 75/2017 del personale precario del comparto per la copertura di n. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale cat. d e dl n. 19 posti di assistente amministrativo cat. c

I posti a selezione sono stati individuati dall’Azienda secondo le necessità effettive in coerenza con il piano del fabbisogno recentemente approvato, con gli atti di pianificazione e programmazione regionale in ambito sanitario, con le disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria, con l’organizzazione della rete dell’assistenza, con i piani strategici aziendali e con gli atti aziendali, nonché con i vincoli economicofinanziari posti dall’ordinamento.

Requisiti generali per il profilo di collaboratore amministrativo

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. I e c. 3 bis del d.lgs 165/2001 s.m.i. I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti: Godere dei diritti civili e politici negli Stati di provenienza; Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso;

Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;

Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

aurea triennale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/I 999 classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale; classe delle lauree in scienze economiche; classe di lauree in scienze dei servizi giuridici; classe delle lauree in scienze giuridiche; classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali; classe delle lauree in scienze dell’amministrazione; classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; classe di lauree in scienze del servizio sociale; classe di lauree in scienze della comunicazione; classe di lauree in scienze sociologiche;

lauree triennali conseguite ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004: L- I 8 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 – Scienze economiche; L- 14 – Scienze dei servizi giuridici; L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L- I 6 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-37 – Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-39 – Servizio sociale; L-20 – Scienze della comunicazione; L-40 – Sociologia.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Requisiti specifici richiesti per accedere al concorso

I candidati dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

Risulti in servizio successivamente alla data del 28/08/201 5 con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale oggetto di stabilizzazione presso l’ASL Roma 2 che procede all’indizione del bando;

Essere stato assunto a tempo determinato attingendo da una valida graduatoria a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale, per esami e/o titoli;

Aver maturato alla data del 31/12/2021 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal I gennaio 2014 al 3 I dicembre 2021). Tale requisito può essere maturato anche entro la data di scadenza di presentazione della istanza di partecipazione al presente bando. Il requisito di cui al punto c) può essere stato maturato oltre che presso l’Azienda Roma 2 anche presso diverse amministrazioni del SSN.

Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assunzione nello specifico profilo.

Requisiti per il profilo di assistente amministrativo

Per accedere al concorso valgono tutti i requisiti generali e specifici riportati nei paragrafi precedenti. Per ricoprire il ruolo di assistente amministrativo è necessario avere conseguito il seguente titolo di studio:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità); Sono fatte salve le equipollenze tra i titoli di studio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Come presentare la domanda di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 6 novembre 2022.

Si considerano prodotte in tempo utile unicamente le domande di ammissione spedite a mezzo di trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo concorsi@pec.aslroma2.it. La domanda e tutti gli allegati dovranno essere trasmessi in un unico file esclusivamente in formato PDF e l’oggetto deve riportare il titolo della presente selezione: AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 75/2017 DEL PERSONALE PRECAJUO DEL COMPARTO PER LA COPERTURA DI N.

2 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CAT. D E DI N. 19 POSTI DI

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C.

Documenti utili

Di seguito potrete scaricare il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione da inviare all’amministrazione per partecipare al concorso.