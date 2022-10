Comunicazione 2.0: importanza della mailing list

Una comunicazione diretta per mantenere i rapporti con i propri clienti (e per sperare di raggiungerne di nuovi), non a caso si parla di direct marketing. La mailing list è uno strumento fondamentale quando si parla di comunicazione, un modo per comunicale all’utente sia informazioni e aggiornamenti che messaggi promozionali.

Con una mailing list ben impostata è possibile fidelizzare il cliente, informandolo ad esempio su promozioni in atto, anche dedicate a lui esclusivamente, e convincerlo magari ad effettuare un acquisto, o a ripeterlo nuovamente nel caso in cui lo abbia già fatto in passato. In sostanza con la mailing list è possibile comunicare costantemente con il proprio pubblico di riferimento.

Un’accurata mailing list dei clienti attuali è una miniera d’oro per il reparto vendite e marketing di qualsiasi azienda. Mantenere aggiornato un database dei clienti è fondamentale per fornire lead per le vendite: le mailing list possono essere liste di indirizzi fisici o indirizzi e-mail. Quali sono i consigli per avviare la mailing list?

Rivolgersi ai clienti già acquisiti : Le persone che hanno già acquistato da un’azienda hanno maggiori probabilità di farlo nuovamente, a condizione che la loro esperienza sia stata positiva. Una mailing list raccolta dai clienti attuali è un ottimo punto di partenza per le vendite, il che è particolarmente vero per un’azienda che ha più prodotti. Informare su nuovi prodotti : È più probabile che i clienti attuali che sono soddisfatti del prodotto o del servizio ricevuto siano disposti a provare un nuovo prodotto. Di conseguenza, una mailing list dei clienti è un ottimo punto di partenza per il lancio di un prodotto. Il consiglio è quello di far parlare gli utenti di ciò che vogliono o di cui hanno bisogno prima che il prodotto venga lanciato ufficialmente, creando così entusiasmo per il prodotto ancor prima che sia pronto per essere acquistato. Utilizzare la mailing come un servizio clienti : Una mailing list dei clienti può essere utilizzata in modo efficace per ottenere feedback sui livelli di soddisfazione. Tracciare chi utilizza il call center e poi chiedere loro di completare un sondaggio sulla loro esperienza è un esempio: aziende giganti lo fanno spesso e volentieri.

In sostanza l’email marketing è uno dei principali fattori di promozione, un modo efficace per comunicare con i propri clienti. Una mailing list è un elenco di indirizzi email che le aziende hanno raccolto da visitatori/clienti che desiderano ricevere informazioni, aggiornamenti, sconti e altri dettagli su quella attività specifica: il tutto tramite comunicazioni digitali da ricevere sulla propria casella di posta elettronica.