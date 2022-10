Monteverde, intensificati i controlli nel territorio: ecco il bilancio

Negli ultimi due mesi il XII Distretto Monteverde, come disposto da apposita ordinanza del Questore, ha intensificato i controlli volti alla prevenzione e al contrasto dei reati nelle zone di competenza, assicurando, inoltre, la cornice di sicurezza alle operazioni anti degrado per il ripristino del decoro e della legalità in particolari aree, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni residenti.

Ecco tutti i dettagli

Sono stati inoltre attuati dispositivi interforze cosiddetti ad Alto Impatto Distrettuale ed inter agenzie, impiegando personale del Distretto, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – con pattuglie motomontate e cinofili -, squadre della Divisione Polizia Amministrativa, agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, Sottosezione Polfer Stazione Ostiense e Trastevere, unità del XII U.O. “Monteverde” della Polizia Roma Capitale N.A.E., ASL, AMA, ATAC, RFI e Servizio Giardini Roma Capitale.

L’area particolarmente interessata è stata quella limitrofa la Stazione Ferroviaria di “Roma Trastevere” (P.le Flavio Biondo, Piazzale Enrico Dunant, Via Ettore Rolli, Giardino Gattinoni e Via Filippo Chiappini).

Nel periodo in esame tali attività hanno permesso di arrestare 3 soggetti, e di denunciarne altri 3.883 le persone identificate, 12 esercizi pubblici controllati, 4 accertamenti e contestazioni violazioni amministrative, 74 veicoli controllati, 129 stranieri identificati, 4 documenti ritirati, 8 contravvenzioni al Codice della strada elevate, 2 veicoli sequestrati, 1170 grammi di sostanze stupefacenti sequestrati, 18 controlli a persone sottoposte a Misure di Prevenzione.