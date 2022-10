Eataly cerca personale: le posizioni aperte a Roma

Le posizioni aperte

Di seguito le figure ricercate da Eataly divise per posizione a Roma:

Requisiti richiesti

Tra i requisiti richiesti è necessario che i candidati abbiano abbiano avuto un’esperienza pregressa nel ruolo di interesse; siano precisi e attenti al dettaglio; abbiano ottime capacità relazionali e flessibilità oraria.

Fondamentali in alcuni settori il Diploma Alberghiero o di Scuola professionale riconosciuta a livello Nazionale (es. Alma); attestazione conseguita in associazioni come AIS – FIS – FISAR – ONAV – WSET / Formazione enologica; corso di laurea preferibilmente in ambito economico/giuslavoristico; conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office; predisposizione al team working; ottime capacità organizzative.

Come candidarsi

I candidati che vogliono far parte del mondo di Eataly potranno consultare la sezione Lavora con noi del sito dell’azienda e una volta selezionata la posizione di interesse compilare il form online con i propri dati digitando ‘invia la tua candidatura’.