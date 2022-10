Lotteria Italia 2022: ecco come funzionano le estrazioni giornaliere

Iniziata ufficialmente il 19 settembre, la nuova edizione della Lotteria Italia sta già facendo appassionare, come ogni anno, moltissimi Italiani, che il 6 gennaio 2023 avranno la possibilità di conoscere l’esito dell’estrazione finale. Come di consueto, anche per quest’edizione della Lotteria Italia il primo premio equivale a ben 5.000.000€ ed è naturalmente il più ambito, ma ce ne sono molti altri che si possono definire alquanto golosi. Quello che in molti non sanno però è che dal 3 ottobre al 23 dicembre 2022 sarà possibile partecipare, con il proprio biglietto della Lotteria Italia, anche all’estrazione dei premi giornalieri che saranno comunicati tutti i giorni nel corso della trasmissione televisiva “È sempre mezzogiorno!”. Vediamo nel dettaglio come funziona e come procedere per la verifica del biglietto Lotteria Italia.

Estrazioni giornaliere Lotteria Italia 2022: chi può partecipare

Possono partecipare alle estrazioni giornaliere della Lotteria Italia 2022 tutti coloro che sono in possesso di un biglietto, sia in formato cartaceo che digitale. Nel primo caso è sufficiente scoprire il codice di 10 cifre presente sotto la scritta “Gratta qui”, mentre nel secondo caso basta utilizzare il codice presente sul tagliando e posizionato sotto al logo della trasmissione TV. È importante ricordare però che per partecipare all’estrazione dei premi giornalieri è necessario registrare il proprio biglietto. Se non lo si fa, si può concorrere esclusivamente per i premi abbinati all’estrazione finale della Lotteria Italia.

Come registrare il biglietto per partecipare alle estrazioni giornaliere

Per registrare il proprio biglietto della Lotteria Italia ed avere così la possibilità di partecipare alle estrazioni dei premi giornalieri si può scegliere una delle seguenti modalità:

Chiamare il numero 894444, tenendo il codice di 10 cifre a portata di mano;

Inviare un SMS al numero 4770770 indicando il codice di 10 cifre presente sul proprio biglietto;

Online nell’area dedicata sul sito ufficiale www-lotteria-italia.it;

Utilizzando l’app ufficiale My Lotteries , che si può scaricare gratuitamente su App Store e su Play Store Android .

Ricordiamo che coloro che acquistano il biglietto della Lotteria Italia, in formato cartaceo o digitale, ma non provvedono ad effettuare la registrazione del codice, possono partecipare esclusivamente all’estrazione finale del 6 gennaio 2023.

Lotteria Italia 2022: come verificare un’eventuale vincita

Per verificare un’eventuale vincita all’estrazione giornaliera della Lotteria Italia 2022 è sufficiente scaricare l’applicazione ufficiale My Lotteries. Una volta registrato il proprio biglietto, non bisogna fare altro che inserire nell’apposito form il numero di serie associato e in pochi istanti si può conoscere l’esito di un’eventuale vincita.

La stessa operazione può essere effettuata anche online, andando sul sito ufficiale della Lotteria Italia ed inserendo nella sezione dedicata i dati del proprio biglietto precedentemente registrato con le modalità che abbiamo visto sopra.

Lotteria Italia 2022: il valore dei premi giornalieri

Il valore dei premi giornalieri varia a seconda del periodo ed è il seguente: