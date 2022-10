I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito un nuovo servizio straordinario di controllo nell’area della stazione ferroviaria “Termini” e in quella che si estende a piazza dei Cinquecento, frequentata da numerose persone, tra cui turisti e pendolari.

I dettagli

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 1 persona arrestata, 12 denunciate a piede libero e altre 17 sanzionate amministrativamente.

I Carabinieri hanno arrestato una persona, con precedenti, sorpresa in un grande magazzino di via Gioberti dal personale di vigilanza subito dopo aver rubato uno zaino da un espositore e averlo riempito di capi di abbigliamento dopo averne rimosso la placca antitaccheggio. Un’altra persona, sorpresa in possesso di una confezione di profumo, appena rubata in un negozio del “Forum Termini”, è stata denunciata a piede libero. Altre due persone sono state denunciate perchè sorprese in possesso di telefoni cellulari di dubbia provenienza.

Sono 5 invece le persone denunciate all’interno della stazione, per l’inosservanza al divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria termini (cd. “Daspo Urbano”) mentre, 4 persone sono state denunciate per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma emesso nei loro confronti dalla Questura di Roma.

Altre 17 persone, infine, sono state sanzionate amministrativamente dai Carabinieri per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini. A loro carico è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area.