I militari della Stazione Carabinieri di Vallerotonda hanno tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un 58enne originario del posto, residente nella provincia di Roma.

Ecco cosa è successo

L’uomo, fermato nel corso di un controllo alla guida di una autovettura, in evidente stato di ebrezza, ha rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti per rilevare il tasso alcolemico, assumendo da subito un atteggiamento ostile inveendo e minacciando i Carabinieri, finendo poi con lo sbattere con forza lo sportello dell’autovettura che ha colpito al volto uno dei militari.

I militari sono comunque riusciti a contenere lo stato agitativo dell’uomo e dopo averlo riportato alla calma, non senza difficoltà, lo hanno ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cassino, in attesa del processo per direttissima presso il Tribunale di Cassino. L’udienza si è tenuta nella mattinata di sabato, con la convalida dell’arresto.

L’uomo, a cui è stata tolta la patente, per un po’ di tempo non potrà più guidare evitando così di diventare un pericolo per l’incolumità degli altri utenti della strada.