Degrado ed illegalità a Piazza Bologna: multe e denunce

I Carabinieri della Stazione Roma piazza Bologna e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel quartiere della movida di piazza Bologna, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e di degrado.

I dettagli sui controlli

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire episodi di mala movida, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso dell’attività sono state identificate 71 persone, controllati circa 50 veicoli e eseguite verifiche in diversi locali del quartiere.

Una persona è stata denunciata a piede libero: si tratta di un 24enne sorpreso alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico superiore al consentito.

I Carabinieri hanno identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in qualità di assuntori di droghe, 3 giovani trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish, che sono state sequestrate.

Nel corso delle verifiche presso i locali del quartiere, i Carabinieri hanno identificato anche i numerosi clienti, imbattendosi in alcuni casi in soggetti di interesse operativo, e sanzionato 4 esercizi commerciali responsabili, a vario titolo, di violazioni in materia di asporto e somministrazione e per non aver posto in essere tutte le cautele possibili onde evitare il disturbo della quiete pubblica. Nello stesso contesto tre giovani sono stati multati dopo essere stati trovati in possesso di bevande alcoliche oltre l’orario consentito dal Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale.