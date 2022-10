Progettare l’illuminazione per spazi più vivibili e suggestivi dalle atmosfere avvolgenti

Per beneficiare di atmosfere casalinghe di grande effetto, uffici e studi professionali al passo con i tempi, è importante tenere nella dovuta considerazione le potenzialità di una corretta illuminazione.

L’illuminazione gioca un ruolo chiave, crea apprezzabili suggestioni, incanta con atmosfere avvolgenti, rende confortevole e più vivibile un ambiente, soprattutto laddove si considera l’idea di affidarsi a soluzioni progettuali che procedono in perfetta simbiosi con l’arredamento.

Trovare la luce perfetta non è una missione impossibile, soprattutto grazie all’ampia offerta disponibile in commercio, ai tanti modelli di successo e alle novità disponibili negli show room, abbinate alla presenza dell’illuminazione di design online.

Gli ambienti si accendono e prendono forma grazie all’uso bilanciato di lampade, lampadari a scelta fra modelli classici, moderni e soluzioni stravaganti. A impreziosire le stanze non mancano faretti e luci a LED, plafoniere, lampade da terra, da tavolo, da comodino o a sospensione.

I brand di successo offrono un autentico spettacolo come quello delle lampade decorative, belle a vedersi anche se spente.

Le luci per valorizzare un ambiente

Le luci entrano in un ambiente e lo valorizzano appieno, per poi renderlo vivibile e confortevole. Illuminati a dovere, gli spazi residenziali mettono in evidenza le architetture, gli oggetti di design, con luci dirette o soluzioni a parete e da soffitto.

La luce è in grado di definire gli spazi, e arredare ancor prima d’illuminare. Grazie a un progetto d’illuminotecnica, che punta a una visione d’insieme, è possibile migliorare gli spazi aumentandone le potenzialità, rendendo un ambiente esclusivo e unico.

Ancor prima di scegliere una lampada è necessario interrogarsi sul tipo d’illuminazione che si desidera ottenere, e sull’atmosfera che si intende creare in un ambiente. La scelta di norma ricade su luci dirette o indirette, diffuse o soffuse, grazie al supporto di lampade che vantano un ruolo chiave all’interno della casa e tengono nella massima considerazione la finalità di un ambiente.

Se in camera da letto e in salotto è importante garantire un’illuminazione accogliente, in cucina e in sala da pranzo dobbiamo pensare a un’illuminazione extra da disporre sul tavolo, e a punti luce sotto i pensili, sotto la cappa aspirante, sulle superfici dedicate alla preparazione dei cibi.

L’illuminazione a un bivio: luce calda o fredda?

Il dibattito fra luce calda e fredda è un argomento decisamente aperto.

In linea generale, come consigliano gli esperti, si preferisce la luce fredda in ambienti dove è necessario tenere viva l’attenzione e lo sguardo, come ad esempio gli uffici e le aree casalinghe adibite a studio. Le luci fredde sono ideali anche per il bagno, laddove ci si prepara, e calde per illuminare la zona relax dove è stata collocata la vasca da bagno.

L’uso della luce calda è invece previsto in ambienti dedicati al riposo quali le camere da letto, l’area del salotto riservata alla TV e al divano, dove ospitare gli amici per una chiacchierata conviviale oppure ritrovare la famiglia a fine giornata.

Nella scelta della luce fredda o calda gioca un ruolo fondamentale anche il gusto personale, quindi nulla vieta di collocare lampadine a luce fredda o calda un po’ in tutta la casa.