Che tempo farà nelle province di Roma e Frosinone nei giorni di lunedì 10 e martedì 11 ottobre 2022? Ecco le previsioni meteo del basso Lazio per l’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo in provincia di Roma 10-11 ottobre 2022

Lunedì 10 ottobre: a Roma nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; nella notte, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C. Nel resto della provincia, giornata instabile, con nubi irregolari e precipitazioni sparse. Mare mosso.

Martedì 11 ottobre: a Roma giornata variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C. Tempo in miglioramento anche nel resto della provincia.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 10-11 ottobre 2022

Lunedì 10 ottobre: a Frosinone domani nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C. Giornata abbastanza instabile anche nel resto della Ciociaria.

Martedì 11 ottobre: a Frosinone nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera: sono previsti 10mm di pioggia. Nel resto della provincia, tempo parzialmente in miglioramento, con locale instabilità.

Foto di repertorio