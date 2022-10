Anas: cercasi operatori specializzati per la stagione invernale 2022/2023

I profili ricercati per la stagione invernale 2022-2023

Anas ricerca nello specifico operatori specializzati, da impiegare nella stagione invernale che si occuperanno delle seguenti attività:

assicurare attività di sgombero neve, di manutenzione, cura e ripristino delle adeguate condizioni del manto stradale e delle pertinenze stradali;

garantire la circolazione degli autoveicoli e la sicurezza degli utenti della strada durante la prossima stagione invernale.

I requisiti richiesti

Per lavorare in Anas sono richiesti alcuni requisiti specifici:

essere in possesso di patente di tipo C o categoria superiore abilitata alla guida di autocarri e mezzi operativi;

aver assolto l’obbligo scolastico.

produrre certificazione che attesti l’insussistenza di procedimenti penali pendenti e/o condanne penali;

essere in possesso di idoneità fisica alle mansioni di operatore specializzato. Questa idoneità, propedeutica all’assunzione, sarà rilasciata, a cura della Società, a seguito di visita medica preventiva a cui il candidato dovrà sottoporsi.

Come candidarsi

Candidarsi è semplice: c’è tempo fino al 7 ottobre per inviare la domanda on line, collegandosi a questa pagina. A questa andrà allegata la seguente documentazione:

• fotocopia della patente di guida firmata dall’intestatario, pena esclusione dal processo di selezione;

• attestazioni delle giornate di lavoro svolte come operatore specializzato, addetto alla conduzione di mezzi

sgombraneve e/o spargisale, rilasciate da enti o società presso cui il candidato ha lavorato;

• attestazioni rilasciate da Anas S.p.A. e/o autocertificazioni delle giornate di lavoro svolte come operatore

specializzato, addetto alla conduzione di mezzi sgombraneve e/o spargisale presso le aree compartimentali ove

il candidato ha lavorato;

• attestazione del numero di familiari fiscalmente a carico o relativa autocertificazione attraverso l’Allegato 1 del presente Avviso.

Non verranno prese in considerazione le attestazioni e/o autocertificazioni nelle quali non sia espressamente specificato che le giornate di lavoro sono state svolte come Operatore Specializzato addetto alla conduzione di mezzi sgombraneve e/o spargisale.