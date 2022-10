Lavorare a Roma, ATAC S.p.a. avvia la selezione per ricercare autisti

Come viene riportato da Circuito Lavoro, L’ATAC spa, la società di gestione del trasporto pubblico locale nella città di Roma, ha indetto una selezione per ricercare nuovo personale da inserire nel ruolo di autista.

ATAC S.p.A., per lo svolgimento delle attività di selezione, si avvale della società Generazione Vincente S.p.A.. La procedura selettiva è di tipo privato e non dà luogo ad alcun obbligo di Generazione Vincente S.p.A. e/o di ATAC S.p.A. di sottoscrizione di un contratto di lavoro.

Requisiti generali richiesti

Per l’ammissione alla selezione sono prescritti i seguenti requisiti minimi, che dovranno essere posseduti alla data di invio della domanda di partecipazione e mantenuti fino all’eventuale effettivo inserimento in ATAC S.p.A.. L’accertamento del mancato possesso di tali requisiti, in qualsiasi fase del percorso di selezione, comporterà l’esclusione.

I requisiti minimi sono:

avere compiuto i 21 anni di età;

ottima conoscenza della lingua italiana;

essere in possesso di regolare documento di Patente di Guida di categoria D (nella ipotesi di patente scaduta/in scadenza la stessa dovrà essere rinnovata entro la data di svolgimento del colloquio psicoattitudinale pena l’esclusione dalla selezione);

essere in possesso di CQC Persone in corso di validità;

essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza Media). I cittadini della comunità europea in possesso di titolo di studio comunitario sono ammessi con riserva in attesa della equiparazione del titolo, che deve essere posseduta al momento della eventuale assunzione. La richiesta di equiparazione va rivolta al dipartimento funzione pubblica. I cittadini extracomunitari al momento della presentazione della domanda devono dichiarare il titolo di studio in loro possesso. Al momento dell’eventuale assunzione dovranno presentare ad ATAC S.p.A. copia autenticata del titolo di studio tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore.

Requisiti preferenziali

Durante la selezione le seguenti caratteristiche costituiranno dei requisiti preferenziali:

esperienza almeno biennale come conducente in Società di TPL o nel settore Gran Turismo;

essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (5 anni) o titolo di studio superiore;

essere residente nella Provincia di Roma;

essere in possesso della patente di guida della categoria E in corso di validità.

Il possesso dei requisiti preferenziali darà luogo alla attribuzione di un punteggio massimo complessivo di n. 10 punti, così distribuito:

Esperienza almeno biennale come conducente in Società di TPL o nel settore Gran Turismo: 3 punti

Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio superiore: 2 punti

Essere residente nella provincia di Roma: 2 punti

Possesso della patente di guida della categoria E: 3 punti

Completano il profilo e saranno valutate durante il colloquio psicoattitudinale le seguenti competenze/attitudini: capacità relazionali, autocontrollo, gestione dello stress, orientamento al cliente.

Come partecipare alla selezione

L’iscrizione alla selezione può avvenire esclusivamente mediante la compilazione di tutti i campi del form on line disponibile sul sito generazionevincente.it seguendo le indicazioni ivi riportate, dalle ore 00.01 del giorno 03 ottobre ed entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 17 ottobre 2022.

Il form on line dovrà essere compilato integralmente con tutte le informazioni richieste a pena di esclusione dal processo di selezione.

Si precisa che non verranno prese per nessun motivo in considerazione le domande di iscrizione pervenute mediante canali/modalità diverse da quelle sopra indicate.

La data e l’ora di presentazione delle domande saranno attestate dal sistema informatico.

A tutti i candidati verranno rilasciate, al momento della registrazione sul sito generazionevincente.it credenziali di accesso: Id utente e password (Per accedere al profilo del candidato basterà cliccare su login in alto a destra sul sito lavoro.generazionevincente.it).

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti: