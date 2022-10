La tarda sera del 27 settembre intorno le 23:30 una pattuglia della Polizia di Stato del reparto volanti, veniva intercettata da un tassista il quale li avvistava di due ladri d’auto in azione su via Napoleone III.

Furto in via Napoleone III, a Roma

Apprese le prime notizie utili, gli agenti intercettavano due cittadini italiani all’interno di un’autovettura Mercedes intenti a forzare il motorino di avviamento armati di arnesi.

I due fermati, successivamente identificati per due soggetti già noti alle forze dell’ordine per medesimi reati, venivano quindi arrestati per il reato di tentato furto aggravato e per porto di arnesi atti allo scasso poiché a loro disposizione ed all’interno della loro autovettura venivano rinvenuti numerosi accessori utilizzati proprio per smontare le autovetture.