Continuano le vincite per la Lotteria degli scontrini nella regione Lazio, grazie anche ad un’azione sinergica dell’Ufficio Monopoli e della Polizia Municipale che ha consentito la notifica della comunicazione del premio al fortunato, assente da qualche tempo all’indirizzo di residenza in quanto in pensione.

Vincita nel Lazio

Al momento del ritiro della comunicazione, il vincitore ha dichiarato di essere grato all’Agenzia che, con determinazione, è riuscita a rintracciarlo, ed ha osservato che il premio è sicuramente frutto della Provvidenza. Il fortunato ha infatti raccontato la sua storia e, in particolare, dei nove figli e degli otto nipoti cui potrà garantire un sostegno per una spesa improvvisa, per finanziare un corso di formazione, per le tasse universitarie, etc.

Nove figli sono un numero inusuale ai nostri tempi, ma la scelta, legata al desiderio di vivere appieno l’impresa coniugale confidando nell’aiuto del Signore, è stata quella di allargare la famiglia accogliendo in casa ragazzi che ne erano privi, come ad esempio ex tossicodipendenti o ragazze schiave della prostituzione o bambini in affido. Ciò è stato possibile grazie all’incontro con un’associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio, impegnata a contrastare l’emarginazione e la povertà, legando la propria vita a quella dei poveri e degli oppressi.

Il casuale abbinamento dello scontrino fiscale della spesa fatta con il biglietto virtuale vincente ha premiato una famiglia che, grazie a questa inaspettata fortuna, potrà continuare a svolgere la propria testimonianza d’amore. La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia, autorizzerà l’ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita una volta perfezionata la procedura