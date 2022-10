I luoghi più belli da visitare in Veneto: cosa vedere nella terra del Prosecco

Se non avete mai pensato a una vacanza in Veneto è arrivato il momento di farlo. Dalle Dolomiti fino alla laguna passando per borghi e città storiche, la terra del Prosecco si può visitare in qualsiasi momento dell’anno: in estate per visitarne le montagne o per andare al mare oppure in inverno per la neve sulle cime più belle d’Italia. In primavera e autunno le città venete regaleranno scenari ed esperienze uniche

Laguna veneta e le località di mare

La laguna veneta non è solo Venezia. Certo la città più bella del mondo è uno di quei luoghi da vedere in Veneto: di Venezia ce n’è una sola. Se non si è mai stati a Venezia, bisogna visitarla. Se invece si è già stati, è sempre bello tornarci. Ma meritano la visita anche le altre isole della laguna: la bellissima Burano con le sue case colorate; Murano l’isola del vetro coi suoi mastri vetrai pronti a stupirvi con le loro creazioni e Torcello, piccola, semideserta ma con tanta storia da raccontare.

Altre isole della laguna di Venezia da vedere sono la Giudecca, che anche se appartiene a Venezia è pur sempre staccata dalla città; Chioggia, un’isola che ricorda molto a Venezia ma situata praticamente al confine con la provincia di Rovigo; San Lazzaro degli Armeni, un’isola misteriosa che in passato fu centro di stampa e poi nel 1900 circa luogo di un atroce genocidio; Pellestrina, un’isola lunga 11 km visitabile in bicicletta.

Se cercate luoghi di villeggiatura al mare, Caorle, Bibione, Jesolo, Rosolina Mare e Albarella sono luoghi perfetti per passare una settimana di relax in coppia a con la propria famiglia.

Le Dolomiti

Le Dolomiti sono tra i luoghi più belli da visitare in Veneto. Da non perdere le tre cime di Lavaredo, uno dei massicci rocciosi più famosi d’Italia, ma anche la Marmolada, il monte Antelao o il Civetta. Alcune di queste cime si specchiano sui laghi più belli del Veneto, come il lago di Misurina o il lago di Sorapiss. Altri laghi invece si trovano in luoghi diversi delle Dolomiti, come il lago del Mis, il lago di Auronzo o il lago di Alleghe.

Ma le Dolomiti non sono solo laghi e montagne. Molto belli sono i paesini che popolano questi monti, dove si possono mangiare piatti tipici e vivere l’atmosfera locale: Misurina, Cortina, Auronzo di Cadore, Pieve di Cadore, Alleghe, Fiera di Primiero e Feltre sono solo alcuni dei paesi più belli da vedere e dove passare qualche giorno tra le province di Belluno e Vicenza.

Borghi e città murate

Il Veneto è famoso anche per i suoi borghi. In tutta la regione ce ne sono di bellissimi. Le province più ricche di borghi sono quelle di Treviso e Padova.

La zona del Trevigiano, oltre a essere nota per le colline del Prosecco, da poco dichiarate Patrimonio Unesco, ha delle bellissime cittadine come Cison di Valmarino, Asolo, Oderzo e Portobuffolè.

Ma è forse la provincia di Padova ad ospitare i borghi più particolari. Il Veneto ha molti borghi conosciuti come le città murate: sono piccoli paesi circondati da mura, una volta poste a difesa dell’abitato e pervenute ai giorni nostri.

In provincia di Padova si trovano Aruqà Petrarca, Montagnana, Este, Monselice e Cittadella, quest’ultima unica europea col camminamento di ronda percorribile. In provincia di Venezia si trova Noale, vicino Treviso Castelfranco ed Asolo, Soave vicino a Verona e Marostica in provincia di Vicenza.

Le città

Tra le città da vedere in Veneto, oltre a Venezia, le più belle da vedere sono Verona, la città di Romeo e Giulietta, con l’Arena e alcuni luoghi legati ai due innamorati, come il balcone di Giulietta oppure luoghi storici come piazza delle Erbe; Treviso si trova a pochi chilometri da Venezia ed è una città bellissima da vedere in una giornata: il suo cuore è piazza dei Signori e poco lontano si trova la zona della pescheria ed il canale dei Buranelli; Padova, recentemente entrata nel Patrimonio UNESCO con il ciclo di affreschi di Giotto, è una città storica dai palazzi regali ed eleganti e dai locali storici come il Caffe Pedrocchi oppure i bar delle tre Piazze.

Vicenza Belluno e Rovigo sono invece città meno turistiche ma comunque bella da vedere in giornata.