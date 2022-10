Scrittura creativa e storytelling a Gavignano

L’uomo è un animale narrante, ma quali sono le tecniche base della narrazione? Qual è il modo migliore per raccontarsi e raccontare, per creare emozioni attraverso la scrittura e l’affabulazione? Basta soltanto saper scrivere bene o la narrazione affonda le radici in ogni nostro comportamento quotidiano?

“RACCONTO ERGO SUM” è il corso di scrittura ideato dagli scrittori Ettore Zanca e Max e Francesco Morini per avvicinarsi al mondo della narrazione e dello storytelling, per imparare a scrivere emozionandosi e, soprattutto, emozionare i lettori scrivendo.

Il Corso, rivolto non solo a chi si avvicina per la prima volta alla scrittura creativa e allo storytelling ma anche semplicemente a chi vuole maturare la propria esperienza di comunicazione, si svolgerà da Lunedì 24 Ottobre a Lunedì 25 Gennaio 2022 ad Arte-Libera Mente di Gavignano,

per in totale di otto incontri di due ore ciascuno (totale 16 ore), in cui i tre docenti si alterneranno in presenza.

La classe sarà composta massimo da dieci allievi.



PROGRAMMA

1-La narrazione e la scrittura nell’ epoca moderna, dai social alla

convinzione errata di perdere tempo. (Zanca)

2-Dal foglio bianco alla genesi: come nasce una storia, chi racconta, cosa

racconta. Focalizzazione interna ed esterna.(Morini)

3-Cosa è lo storytelling e che effetto ha sulla narrativa.(Zanca).

4-Tecniche di narrativa base: la seduzione narrativa attraverso il

linguaggio figurato. Raccontare per immagini.(Morini)

5-I fondamenti dello storytelling e le nuove frontiere.(Zanca)

6-Il “Key-Writing”, come raccontare: trovare e sviluppare la chiave del

racconto.(Morini)

7-Gli elementi per scrivere e narrarsi in multipiattaforma.(Zanca)

8-Parlarsi addosso, scriversi addosso: sintesi e concatenazione narrativa, climax e anticlimax, call-back, incipit e finale.(Morini)



