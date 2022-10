Assunzioni Eurospin a ottobre 2022: quali sono le posizioni aperte

Cicrcuito Lavoro segnala alcune assunzioni in Eurospin a ottobre 2022: i profili ricercati sono numerosi, visto che il noto marchio di discount sta ampliando il personale nei vari punti vendita d’Italia. Se siete interessati a questo annuncio di lavoro, vi forniamo di seguito alcune specifiche importanti per poter ufficializzare la vostra candidatura.

Profili ricercati in Eurospin

Come anticipato, le figure ricercate in Eurospin per il mese di ottobre 2022 sono numerose. La più richiesta è quella di addetto vendita, ma il gruppo è scoperto anche in altri ruoli. Di seguito vi elenchiamo alcune delle posizioni aperte in Eurospin per il mese di ottobre 2022.

ADDETTO VENDITA

Requisiti: flessibilità e capacità di adattamento. Precedenti esperienze maturate nel ruolo nella GDO o nel settore alimentare saranno valutate positivamente

VICE ASSISTENTE DI FILIALE

Requisiti: esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO. Costituiscono requisiti indispensabili: ottime capacità organizzative, di pianificazione e di gestione delle priorità, capacità di analisi e problem solving, affidabilità, dinamicità, proattività, eccellenti capacità di leadership e team working, predisposizione all’ascolto attivo. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti

CAMERIERE DI SALA (Centrale Gourmet, food hall di Eurospin)

Requisiti: minima esperienza lavorativa nella ristorazione. Si richiedono buona conoscenza del servizio ai tavoli, diploma di Istituto Alberghiero. Infine, completano il profilo orientamento al cliente e predisposizione per il lavoro di squadra

ADDETTI AL BANCO GASTRONOMIA

Requisiti: comprovata esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o in aziende alimentari. Costituiscono requisiti indispensabili: passione per il prodotto fresco, approccio positivo al cliente, proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti

Assunzioni Eurospin: come candidarsi

Selezionate la posizione aperta che vi interessa e compilate il form di candidatura utilizzando l’apposito spazio.