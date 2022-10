Requisiti per accedere al concorso

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore agli anni 30;

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal regolamento del Ministro dell’Interno del 4 novembre 2019, n. 166;

laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell’ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 marzo 200;

possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

Come presentare le domande di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it. Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale (SPID).

Domanda di partecipazione

I candidati devono dichiarare nella domanda:

cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;

l’esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;

il titolo di studio posseduto tra quelli di cui all’art. 2, lettera e), del presente bando per

l’ammissione al concorso, precisando la denominazione dell’Istituto, il luogo e la data di conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero e l’ente che ha effettuato al riconoscimento;

il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, precisando l’Ateneo, il luogo e la data di conseguimento;

di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo;

di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;

l’eventuale diritto alle riserve, di cui all’art. 1 del presente bando;

l’eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parità di punteggio, dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.

Il bando completo può essere scaricato al seguente link.