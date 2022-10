Ferrovie dello Stato: posizioni aperte a ottobre 2022

Come segnalato da Circuito Lavoro, anche a ottobre Ferrovie dello Stato procede a fare diverse assunzioni.

Ferrovie dello Stato: quali sono le posizioni aperte a ottobre 2022? Scopriamole insieme, individuandone anche i requisiti utili per poter inviare la domanda.

Profili ricercati in Ferrovie dello Stato

Il mese di ottobre 2022 sarà ricco di assunzioni in Ferrovie dello Stato: la nota compagnia ferroviaria, infatti, è alla ricerca di nuovo personale da inserire in organico. Le figure richieste sono differenti, di seguito ve ne elenchiamo alcune:

Programmatori servizi trasporto merci

Requisiti: diploma di scuola superiore quinquennale conseguito preferibilmente presso un Liceo Scientifico o un Istituto Tecnico ad indirizzo tecnologico. Pregressa esperienza maturata nell’ambito della programmazione tracce orarie in ambito ferroviario. Inoltre, conoscenza dei processi di esercizio ferroviario; delle prescrizioni e disposizioni emesse e delle Autorizzazioni/Nulla Osta specifiche per i Trasporti Eccezionali

Specialista Diritto Societario

Requisiti: laurea in Giurisprudenza e esperienza lavorativa nel ruolo di almeno 2 anni. Capacità di fornire supporto per l’analisi delle problematiche e la formulazione di soluzioni concrete ed efficaci. Inoltre, capacità di integrarsi nel gruppo di lavoro e di condividere informazioni in modo costruttivo e creando un clima favorevole. Determinazione nel raggiungere gli obiettivi, nel rispetto dei tempi e della qualità attesi; apertura/adattabilità rispetto alle innovazioni/cambiamenti

Esperto Commerciale E Crm

Requisiti: diploma/laurea e esperienza almeno settennale in ruolo similare maturata nel settore della sosta e/o della mobilità, conoscenza del mercato di riferimento e dei competitors. Inoltre, conoscenza di metodologie, tecniche e strumenti di Project e Contract Management. Consolidata esperienza nello sviluppo commerciale, nei processi di vendita e nella gestione della relazione con la clientela (B2C; B2B; B2G) e conoscenza avanzata del pacchetto Office. Infine rappresenta un plus la conoscenza degli strumenti di Big Data Analytics, GIS e sistemi di CRM

Altre posizioni

Operatore Polivalente Di Condotta E Manovra

Requisiti: possesso di un diploma di maturità preferibilmente ad indirizzo tecnico (area studi diploma Profes./Indust.e Artigianato/Tecnico). Disponibilità a lavorare su turni h24 e alla mobilità territoriale. Inoltre, possesso dei requisiti fisici previsti per il ruolo (la verifica dei requisiti fisici per il ruolo oggetto della ricerca, è parte integrante dell’iter di selezione)

Planner

Requisiti: laurea Triennale/Magistrale nelle Aree: Architettura e Ingegneria Edile, Ingegneria Civile ed Ambientale, Ingegneria Industriale. Pregressa esperienza nella progettazione di opere civili e conoscenza di sistemi operativi Windows, Pacchetto Office e di software quali: Win Project, Primavera, Tilos, Autocad. Ancora, conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo). Costituisce titolo preferenziale la conoscenza delle principali problematiche e metodologie realizzative e di cantierizzazione sia in ambito civile che tecnologico, del sistema ferroviario nel suo complesso e della normativa rilevante in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza

Gli interessati potranno consultare tutte le posizioni aperte in Ferrovie dello Stato a ottobre 2022 a questo link.

Come candidarsi

Per fare domanda per una delle offerte di lavoro in Ferrovie dello Stato gli interessati dovranno selezionare la posizione di interesse e usufruire del bottone che riporta la scritta “Candidati” in fondo alla pagina.