A Fiuggi, i militari della locale Stazione, in esecuzione di provvedimento di carcerazione, per cumulo pena, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 3 ottobre u.s., hanno tratto in arresto una donna 67enne del luogo, già censita per numerosi reati contro il patrimonio e di natura finanziaria.

L’arrestata, espletate le formalità di rito è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia ove dovrà espiare la pena di anni 5 di reclusione per reati finanziari e truffa, commessi in Roma, Napoli e Frosinone a partire dal 1994 sino al 2019.