Dopo qualche impedimento dovuto alle condizioni climatiche avverse, eccoci giunti finalmente al grande evento di inizio anno scolastico dell’Istituto Comprensivo II di Colleferro: “Progetto Accoglienza delle classi prime”, che si svolgerà giovedì 6 ottobre in Piazza Italia, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Colleferro, torna l’evento “Accoglienza classi prime” della scuola Secondaria Mazzini

Il progetto è stato pensato e organizzato dalla professoressa di Scienze motorie e Sportive Cristina Ferretti, referente dello sport del nostro Istituto Comprensivo la quale, con l’ausilio di alcuni alunni delle classi terze e il supporto dei colleghi di musica, accoglierà con dei giochi i nuovi arrivati utilizzando la formula del linguaggio motorio. Lo scopo di quest’evento è quello di valorizzare l’inclusione e unire tutti gli alunni di ogni ordine e grado. Il tutto avverrà in un clima di divertimento e amicizia, con lo svolgimento di semplici giochi motori alla portata di tutti.

L’intento sarà quello di coinvolgere tutti gli alunni facendoli interagire tra loro e cercando di abbattere qualsiasi forma di distanza tra i ragazzi, diffondendo tra loro il concetto di unione e complicità.

All’incontro dedicato all’Accoglienza parteciperanno gli alunni della Secondaria del plesso Mazzini di Colleferro, della classe quinta della Primaria e della classe prima della Secondaria del plesso Innocenzo III di Gavignano, in continuità con le classi quinte della scuola Primaria dei plessi Giovanni Paolo II e Dante Alighieri di Colleferro.

Il nostro invito è rivolto a chiunque abbia voglia di assistere e di conoscere il clima di serenità e di coinvolgimento con cui noi docenti dell’Istituto Comprensivo II di Colleferro, cerchiamo ogni giorno di motivare, supportare e valorizzare i nostri ragazzi.

Si ringrazia particolarmente la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Colleferro II, la Dott.ssa Marika Trezza, per aver dato fiducia al progetto e per aver creduto nella sua funzione didattica-educativa, tutti i docenti, il personale scolastico e gli alunni della Scuola Media Mazzini, il Sindaco e l’Assessore comunale di Colleferro, Maffucci Moda per la collaborazione e per l’ospitalità.

Nell’alto valore sociale e nell’idea di comunità che la scuola rappresenta, vi invitiamo a partecipare numerosi giovedì 6 ottobre alla cerimonia d’apertura del nuovo anno scolastico per trascorrere in compagnia un momento di serenità e amicizia.

Prof.ssa Greta Terlizzi

Prof.re Fabio Mancini