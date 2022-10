Piazza Bologna, sanzioni per diverse attività commerciali: sospesa una licenza

Nella notte tra sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre i poliziotti del Commissariato Porta Pia hanno effettuato un servizio straordinario ad alto impatto “Maximod”, nella zona di Piazza Bologna, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati, al contrasto della malamovida ed al controllo della somministrazione e del consumo di bevande alcoliche.

Ecco tutti i dettagli

Durante il servizio sono stati controllati e sanzionati 4 esercizi commerciali per alcune violazioni amministrative ed è in corso anche una valutazione in merito alla sospensione della licenza.

A Viale Ippocrate, nella zona con la maggiore affluenza di persone, sono state sanzionate 21 autovetture che si trovavano in sosta vietata e che hanno causato problemi di viabilità.

Infine, sono state controllate 64 persone, 16 delle quali multate ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana poiché stavano consumando bevande alcoliche dopo le ore 23:00.