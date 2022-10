Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 4 ottobre 2022 il concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 settembre 2022.

Dei 1188 posti disponibili, n°13 sono riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2.

Requisiti per accedere al concorso

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

avere 18 anni e non avere compiuto il 26° anno di età;

possesso della qualità di condotta previsto dall’art. 35, comma 6, del D.lgs. n° 165/2001;

efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.

Come presentare la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it/#/ dove si dovrà cliccare sull’icona Concorso pubblico.

A quest’ultima procedura informatica il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: Spid, Cie.

Fasi di svolgimento del concorso

Il concorso si svolgerà con le seguenti modalità:

prova d’esame scritta;

prova di efficienza fisica;

accertamenti della idoneità psico-fisica;

accertamenti delle idoneità attitudinali.

Per scaricare il bando completo cliccare qua.