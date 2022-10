Dramma a Roma. Un poliziotto di 37 anni è stato trovato senza vita nel quartiere Ardeatino.

Poliziotto trovato morto: ipotesi suicidio

I sanitari del 118 hanno provato fino all’ultimo a provare a salvare la vita all’uomo ma, purtroppo, non ci sono riusciti. Il fattaccio è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 4 settembre 2022, in via S. Petronilla, nel quartiere Ardeatino di Roma.

Un poliziotto di 37 anni, con moglie e tre figli piccoli, è stato ritrovato senza vita. Le prime ipotesi parlerebbero di suicidio avvenuto, tra l’altro, per mano della pistola d’ordinanza. Tale ipotesi, però, sarebbe tutta da verificare.