Roma Culture, gli eventi dal 5 all’11 ottobre: tutte le info

Tanti interessanti appuntamenti per questa nuova settimana di Roma Culture. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative offerte dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico triennale Estate Romana 2020-2021-2022 e dell’avviso pubblico annuale Estate Romana 2022 “Riaccendiamo la città, insieme” sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma .

Ecco alcuni degli appuntamenti in programma.

PPP100 – ROMA RACCONTA PASOLINI

L’ 8 ottobre alle 21 il Parco Pier Paolo Pasolini di Ostia (Via dell’Idroscalo 170), nell’ambito del festival Agorà e a cura dell’associazione Il Naufragarmèdolce con il Teatro del Lido, ospita Sillabario Pasolini – Tra musica e parole: una nuova produzione dedicata al centenario del poeta e regista in cui poesia, canto, letteratura e musica si fondono. Nello spettacolo si intrecciano poesie, profezie e canzoni dell’autore, creando una sinestesia tra parole e musica. Drammaturgia, regia e interpretazione sono affidate a Chiara Casarico e Tiziana Scrocca, con musiche dal vivo eseguite da Stefania Placidi e Gabriella Aiello e con la partecipazione degli alunni del Liceo Classico Anco Marzio e del Liceo Scientifico A. Labriola. Biglietti su https://www.vivaticket.com/.

A partire dal 6 ottobre si sposta al Romics presso la Nuova Fiera di Roma (Via Portuense 1645) la mostra itinerante Fumetti corsari: La vita, i luoghi, le opere di Pasolini a cura della Fondazione Mario Moderni e della Scuola Romana dei Fumetti. L’esposizione racchiude i lavori di giovani artisti e autori affermati come Massimo Rotundo (Tex), Simone Gabrielli (disegnatore per Glénat) Arianna Rea (Disney U.S.), Emiliano Tanzillo (Dylan Dog), Marco Gervasio (Topolino), chiamati a confrontarsi sui temi sociali affrontati da Pasolini nella sua vasta produzione letteraria e cinematografica. Accesso gratuito contingentato con gli orari della manifestazione.

Nell’ambito delle iniziative a cura delle Biblioteche di Roma, il 6 ottobre alle 11 la Biblioteca Renato Nicolini (Via M. Mazzacurati 76) ospita il secondo appuntamento autunnale della rassegna Alfabeto Pasolini con Chiara Valerio che tratterà il tema Omosessualità; il 10 ottobre alle ore 11 alla Biblioteca Aldo Fabrizi (Via Treia 37) si affronterà invece la parola chiave: Grecia con Massimo Fusillo. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.

Fino al 2 novembre il foyer del Teatro Tor Bella Monaca ospita la mostra fotografica Pasolini e la periferia 20 scatti d’autore, esposizione delle fotografie del fotografo Gerardo Martorelli e del giornalista Fabio Pietrosanti. La mostra si inserisce nell’ambito di Pasolini questo sconosciuto. Cinema… e non solo, il progetto, a cura di Seven Cults srl, che con diversi linguaggi artistici, utilizza le parole, il corpo e l’immagine per arrivare al cuore della borgata, guidando il pubblico attraverso il linguaggio pasoliniano. La mostra è a ingresso libero contingentato (max 90 persone alla volta).

KIDS

Nell’ambito di Città Foresta, il festival multidisciplinare dedicato alle aree verdi urbane a cura di Latitudo Art Projects al Teatro di Corviale e nell’area verde circostante Largo Odoardo Tabacchi il collettivo ViviamolaQ propone due laboratori: Arca, in cui i partecipanti sono chiamati a costruire un’architettura mobile, capace di trasformarsi in base alla fantasia di chi la utilizza ( 5 ottobre dalle 16 alle 17, dai 12 anni in su) e Foresta split con la realizzazione di una serie di cubi in legno che, una volta dipinti, costituiranno le sedute e la scenografia dell’evento conclusivo del festival ( 5 e 6 ottobre dalle 16.30 alle 18.30, dai 12 anni in su). Dalle 19 alle 20.30 l’artista John Cascone propone il laboratorio Fare Foresta che prevede la realizzazione di un unico ambiente sonoro che trasforma i disegni dei bambini in file musicali (dai 6 anni in su). L’associazione Pontedincontro il 5 ottobre dalle 17 alle 20 presenta il laboratorio Foresta di percussioni, in cui vengono creati ambienti sonori urbani, attraverso l’utilizzo di materiali di recupero e semplici strumenti musicali a percussione (dai 6 anni in su). L’artista urbano Groove, nei panni del suo personaggio immaginario LupoMangiaFruttaSecca ha ideato Street Forest per creare una “comitiva della foresta”, composta da figure inventate e disegnate direttamente dai ragazzi ( 5 e 7 ottobre dalle 17.30 alle 19, dai 6 anni in su). Per i laboratori, prenotazione obbligatoria a communication@latitudoartprojects.net e 333.1245191.

Proseguono gli appuntamenti dedicati da Biblioteche di Roma a bambini e ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali. Tra gli eventi di questa settimana si segnalano: dal 5 ottobre ogni mercoledì e giovedì ore 17.15, per le letture del progetto Nati per Leggere, appuntamento con l’Angolo delle storie alla Biblioteca Gianni Rodari (Via F. Tovaglieri 237/A) con le letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni (prenotazione consigliata inviando una mail a giannirodari@bibliotechediroma.it). Nell’ambito del Festival inQuiete 2022 anche quest’anno una ricca programmazione presso la Biblioteca Goffredo Mameli dedicata a infanzia e adolescenza con laboratori, presentazioni di libri e incontri su scuola e educazione in partenza il 7 ottobre (tutte le info sul calendario di InQuiete Kids https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/inquiete-kids/30972). L’ 11 ottobre alle ore 17 alla Biblioteca Laurentina (Piazzale Elsa Morante) si terrà la presentazione ludico-interattiva del libro game Attenti al mago! (Totem, 2021) di Francesca Giuliani, con illustrazioni di Andrea Alemanno (prenotazione obbligatoria a laurentina@bibliotechediroma.it o allo 06 454 60760).

Per District Dance Festival, rassegna dedicata alla danza contemporanea, ideata e organizzata dalla compagnia Atacama, appuntamento a La Scatola dell’Arte (Via dei Latini 28) con Giusy Quattrone, arteterapista, danzatrice e coreografa, per EmoAzioni, laboratorio che indaga, attraverso l’improvvisazione e la composizione della danza contemporanea, quegli ‘script’, frasi copione, che iniziano a scolpirsi nella mente sin da piccoli generando sentimenti di sfiducia e inadeguatezza di fronte alle difficoltà. La danza permette di trasformare in azioni, movimenti e gesti poetici e il gruppo diventa sostegno e contenitore per il singolo (l’ 8 ottobre dalle 15 alle 17 per bambini dai 6 ai 10 anni e il 10 ottobre dalle 16 alle 19 per ragazzi dai 13 ai 16 anni; accesso gratuito con prenotazione obbligatoria a info@compagniaatacama.it). Il laboratorio dell’8 ottobre è propedeutico alla visione dello spettacolo Il brutto anatroccolo in programma il 9 ottobre alle 17.30 al Teatro Marconi (Viale Guglielmo Marconi 698/E): ispirato alla fiaba danese di Hans Christian Andersen, lo spettacolo aiuterà il pubblico a porre lo sguardo sul concetto di diversità e accettazione di se stessi e degli altri, sul superamento delle paure e vulnerabilità. In scena la compagnia Atacama con le coreografie e la regia di Patrizia Cavola e Ivan Truol e i danzatori Nicholas Baffoni, Valeria Loprieno, Cristina Meloro e Camilla Perugini (biglietti presso la biglietteria del teatro, prenotazione a info@compagniaatacama.it).

L’autunno al Teatro India e al Teatro Torlonia si tinge di nuove energie creative con il Festival Contemporaneo Futuro, una produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale con il sostegno di Real Academia de España en Roma, a cura di Fabrizio Pallara, che dal 6 al 9 ottobre trasformerà gli spazi teatrali in una fucina di esperienze artistiche, pratiche, riflessioni e spettacoli per il pubblico dei più piccoli e di tutte le età. Alla sua seconda edizione il festival rappresenta uno spazio di condivisione che offrirà alle famiglie, alla città e agli operatori teatrali un palinsesto di 8 spettacoli, un’installazione-performance con il museo della fiaba, 2 incontri sull’arte del vedere e l’infanzia e diversi percorsi di ricerca. La rassegna si apre il 6 ottobre alle 16 al Teatro India con l’installazione per l’intera durata del festival di un singolare museo della fiaba, Once Upon a Time, un archivio di reperti di favole ideato da Emanuela Dall’Aglio, che accompagnerà gli spettatori in un’esperienza in cui toccare e sperimentare gli oggetti delle storie (ingresso gratuito consentito fino a 10 persone alla volta per 20 minuti); alle 17.30 da non perdere il debutto di Prometeo, il primo capitolo del progetto Olympus Kids, la serie teatrale creata da Agrupación Señor Serrano, per rileggere il mito greco attraverso una performance interattiva che coinvolge esclusivamente un piccolo gruppo di bambini dai 6 ai 12 anni; segue alle ore 19 l’incontro dal titolo Il sogno creatore, racconto di un percorso laboratoriale sul tema del sogno attivato all’interno del festival da Riserva Canini, un’occasione per riflettere sulle possibili pratiche di scrittura drammaturgica rivolta a bambini e ragazzi (ingresso gratuito fino a esaurimento posti). La giornata del 7 ottobre si apre con la storia dell’acqua raccontata in H2Ops! – Uno spettacolo illustrato di Consorzio Balsamico (ore 10), una favola scientifica che si fonde con la poesia del crescere e dello scoprirsi attraverso una drammaturgia di rime, cantilene e suoni dell’acqua; segue Black Aida, una fiaba africana di Teatro Giovani Teatro Pirata (ore 11.30), rilettura tout public della celebre opera di Giuseppe Verdi, a 150 anni dal suo debutto; la programmazione si sposta al Teatro Torlonia con Biancaneve – le ombre nello specchio (ore 18.30) nell’adattamento di Fabrizio Pallara e Valerio Malorni che, partendo dalla prima versione dei fratelli Grimm e dalla traduzione non edulcorata di Antonio Gramsci, vivifica la forza antica della fiaba mostrandone l’eterno conflitto tra generazioni nel passaggio di testimone di madre in figlia. La giornata dell’ 8 ottobre si riapre al Teatro India con Scoppiati (ore 10), uno spettacolo di teatro d’oggetti ideato e interpretato da Giacomo Occhi, che racconta la storia ironica e poetica di un palloncino ordinario, incastrato in una routine che si rivela sempre più insensata e difficile da sostenere finché a un certo punto si gonfia d’amore; segue Uccelli di Passo – prove di volo (ore 11.30) del Collettivo BEstand (progetto finalista del premio Dante Cappelletti 2021), una scrittura scenica originale che parte dalle suggestioni del Peter Pan di Barrie e indaga l’immaginario delle nostre infanzie e i riti d’iniziazione alla vita adulta; mentre al Teatro Torlonia appuntamento con 9 gesti della Compagnia Quattrox4 (ore 18.30), circo contemporaneo e teatro di figura aprono mondi surreali agli occhi dei bambini attraverso il corpo dei circensi che disegna uno dei sentimenti più controversi al mondo: l’amore. La quarta e ultima giornata del 9 ottobre chiude al Teatro Torlonia con una vera e propria apparizione che mette in moto la fantasia dei bambini, Un cuore a pedali (ore 10.30), uno spettacolo di Ippolito Chiarello, per la regia di Michelangelo Campanale, che porta sulla scena un eccentrico viaggiatore capace di ricostruire le storie più segrete delle città che attraversa e, arrivando in bici, allena i bambini al viaggio, all’immaginazione, all’invenzione. Dove non diversamente indicato, biglietti su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Gli spettacoli saranno inoltre accompagnati dai due incontri di Teatro e Altrove a cura di Roberta Ortolano al Teatro India: il 7 ottobre , con Mostruosa infanzia si riflette sulle opportunità con cui l’arte e l’infanzia svelano l’indicibile umano, osservando e decostruendo fiabe, mitologie e narrative; mentre, l’ 8 ottobre , con Guardami si aprirà una discussione attorno all’atto del vedere e ai punti di vista dei pubblici intergenerazionali per un confronto dinamico alla ricerca dell’incontro con l’altro e del rapporto con il reale (entrambi dalle 15 alle 17 con ingresso gratuito fino a esaurimento posti).

Per il Casale Caletto Festival a cura dell’Associazione Trousse Aps, proseguono anche questa settimana i laboratori di teatro, gioco, magia e clownerie presso la Biblioteca Vaccheria Nardi (Via Grotta di Gregna 37). L’appuntamento per i più piccoli è quindi fissato per il 6 e 10 ottobre , tra le 16 e le 18.30 (primo turno 16.30 dai 4 ai 6 anni; secondo turno alle 17.30 dai 7 ai 10 anni) e con il cast artistico composto da Laura Donzella e Paolo Scannavino. Ingresso libero.

Nell’ambito della manifestazione Via del Governo Letto, a cura della libreria Altroquando, si terrà il 6 ottobre alle ore 18, presso la sede della libreria in via del Governo Vecchio 82 l’appuntamento di Letture con esperimenti dedicato ai 7 ai 12 anni e intitolato Perché la terra ha la febbre?. I curatori di Scienza divertente Loredana Lombardi e Lara Ceccarelli sensibilizzeranno i piccoli ospiti sui temi dell’effetto serra e dell’innalzamento dei mari attraverso letture ad alta voce ed esperimenti scientifici interattivi. Accesso libero con possibilità di prenotazione tramite email a comunica@altroquando.com o telefono allo 06 68892200.

Per la manifestazione I Fuochi di San Lorenzo. Alla scoperta del distretto artistico di Roma a cura della Fondazione Pastificio Cerere, è previsto l’ 11 ottobre dalle 17 alle 18.15 e dalle 18.30 alle 19.45, presso la sede della Fondazione, un laboratorio per bambini e famiglie. L’evento prevede una breve visita animata alla mostra di Meletios Meletiou Buffer Zone, attraverso la quale i piccoli ospiti approfondiranno gli elementi principali della ricerca dell’artista, i temi affrontati e come questi hanno preso forma. Seguirà nel cortile della Fondazione un’attività pratica volta a rielaborare le idee e i materiali presi in esame durante la visita, secondo l’immaginazione e la creatività dei partecipanti. Prenotazione obbligatoria al 333.2921533 o a informadarte@informadarte.it entro le 18 del giorno precedente.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, al Planetario di Roma, c’è Accade tra le stelle, che il 9 ottobre dalle 12 e alle 17, accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni del Dottor Stellarium, conduce i bambini alla scoperta di tutto quello che si muove tra le stelle di giorno e di notte nonostante l’inquinamento luminoso della città; www.planetarioroma.it.

Al Teatro Villa Pamphilj, per i laboratori sui mestieri dell’arte, il 7 ottobre appuntamento dalle 15.30 alle 17 con Master Verde, il laboratorio teatrale di espressività e drammaturgia, condotto dal regista Valeriano Solfiti insieme all’attore Valerio Bucci, rivolto a ragazze e ragazzi dai 15 ai 18 anni; l’ 8 e 9 ottobre c’è Danza il tuo Clown, laboratorio sul Clown teatrale condotto da Gianluigi Capone che si rivolge a tutti coloro che vogliono sperimentarsi nella scena attraverso l’improvvisazione e un rapporto con il pubblico autentico, basato sul qui ed ora che si terrà (sabato ore 10-17.30, domenica ore 14-17.30). Info e prenotazioni scrivendo a scuderieteatrali@gmail.com o allo 06.5814176.

TEATRO E DANZA

Prosegue fino all’ 8 ottobre la seconda edizione di Interazioni, il festival multidisciplinare di arti e culture contemporanee che si svolge in diversi luoghi di Roma sotto la direzione artistica del coreografo, regista multimediale e performer Salvo Lombardo e con la produzione di Chiasma. Il 5 ottobre si replica dalle 15 alle 18.30 e dalle 21 alle 22.30 al Teatro Palladium (Piazza Bartolomeo Romano 8) con Special Handling, la performance one to one della coreografa Elisabetta Consonni pensata per uno spettatore alla volta (biglietti su https://www.vivaticket.com), mentre alle ore 19, negli spazi all’aperto della Villetta Social LAB (Via degli Armatori 3), l’artista scozzese Claire Cunningham si confronta in una conversazione con Diana Anselmo e Flavia Dalila D’Amico di Al.Di.Qua Artists, la prima associazione italiana di categoria di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo con disabilità (ingresso gratuito con prenotazione consigliata a https://conversazionealdiqua.eventbrite.com). La Cunnigham, alle ore 21, salirà poi sul palco del Teatro Palladium con la lecture performance in prima nazionale 4 Legs Good, un lavoro poetico e al tempo stesso pragmatico con cui l’artista esplora i nessi tra uso/abuso, studio/distorsione nell’utilizzo delle stampelle e come il loro utilizzo si innesti nel suo lavoro (biglietti su https://www.vivaticket.com). L’ultimo appuntamento della giornata, alle ore 22.30, è con la scrittrice, regista e direttrice della fotografia Valeria Testagrossa, che con il suo cinema esplora la connessione tra piccole storie intime e contesto sociale e politico. Il documentario Irrawaddy Mon Amour, che sarà proiettato al Teatro Palladium, è realizzato insieme a Nicola Grignani e Andrea Zambelli (ingresso gratuito con prenotazione consigliata a https://irrawaddymonamour.eventbrite.com). Il 6 ottobre alle 17.30 si svolgerà al Teatro Palladium il workshop Chi ben comincia è a metà dell’opera con l’autrice e performer Marta Olivieri e la cantante portoghese Juliana Azevedo. Il laboratorio si propone di creare un ambiente sonoro a partire dall’esplorazione di un’aria lirica (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, massimo 15 partecipanti, a https://chibencomincia.eventbrite.com).Sempre al Teatro Palladium, alle ore 20 e 21.45 la danzatrice Daria Greco, cofondatrice del progetto di coabitazione artistica nel quartiere di Roma Torpignattara Ostudio, e il fotografo Jacopo Ruben Dell’Abate presentano il lavoro [parentesi] (ingresso libero) e alle 21 la danzatrice Laura Pante interpreta l’opera green del coreografo francese, Jérôme Bel (biglietti su https://www.vivaticket.com). Alle 22.30 Beercock, performer anglo-italiano, cantante, musicista, poeta e attore di teatro, presenta Human Rites, performance musicale che prende il nome dal suo secondo disco, ritenuto dalla critica uno degli album più d’impatto del 2020 (biglietti su https://www.vivaticket.com). La giornata si concluderà alla Villetta Social Lab con dj set in silent disco (ingresso libero). L’ 8 ottobre gran finale dalle ore 19 con Ricreazione – evento di chiusura presso l’Ostudio di Torpignattara (Via Oreste Salomone 3a). L’evento sarà l’occasione per l’apertura di uno spazio relazionale, pensato come momento di rilancio e di Ri-creazione delle traiettorie future del Festival tramite una discussione tra artisti e pubblico (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a https://ricreazioneinterazioni.eventbrite.com). Per info: production.chiasma@gmail.com.

L’opera coreografica della compagnia La Veronal diretta da Marcos Morau arriva al Romaeuropa Festival il 5 e 6 ottobre , al Teatro Argentina (ore 21): Opening Night è un tributo allo spettacolo dal vivo e alla macchina scenica che prende le mosse dall’omonimo film di John Cassavetes per mostrare le ombre e i fantasmi che abitano il palcoscenico. A partire dal 6 ottobre gli spazi del Mattatoio ospitano le sculture digitali di Auriea Harvey, Menagerie – AR sculptures, artista visuale americana che combina processi digitali e fisici per creare sculture nello spazio tangibile e nella realtà virtuale, mentre la compagnia messicana Lagartijas Tiradas al Sol presenterà Tiburón (ore 19), un’indagine sul concetto di democrazia a partire dal retroterra culturale e storico del proprio paese. Dopo quarant’anni di assenza torna a Roma una compagnia storica del teatro internazionale: il Berliner Ensemble, fondato da Bertolt Brecht, arriva in Italia al Teatro Argentina dall’ 11 ottobre con L’Opera da tre soldi diretto da Barrie Kosky, tra i massimi registi teatrali e d’opera viventi. Biglietti acquistabili su https://romaeuropa.vivaticket.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, il 6 ottobre alle 21 in Sala Piccola debutta Pietra d’inciampo di Sergio Pierattini. La vendita di una vecchia casa svela un dramma familiare legato alle vicende della Shoah e sconvolge tragicamente la vita di due fratelli. In scena fino all’ 8 ottobre . In Sala Grande appuntamento con Roberto Ciufoli, accompagnato dalla musica dal vivo di Maurizio Camardi, in Oh! Diss’ea una personalissima riscrittura da Omero per un’approfondita analisi comica ( 8 ottobre ore 21 e 9 ottobre ore 18). Info dettagliate sul sito www.teatrotorbellamonaca.it, biglietti su https://www.vivaticket.com.

Dall’8 al 16 ottobre arriva a Roma la prima edizione di District Dance Festival, kermesse dedicata alla danza contemporanea, ideata e organizzata dalla compagnia Atacama di Patrizia Cavola e Ivan Truol: oltre 10 eventi, tra laboratori, spettacoli e incontri. Tra gli appuntamenti in programma, l’ 11 ottobre dalle 10 alle 13 presso La Scatola dell’Arte (Via dei Latini 28) Patrizia Cavola e Ivan Truol propongono il laboratorio Poesia e verità del corpo che indaga temi fondamentali per la crescita personale: Consapevolezza, Presenza, Ascolto, Attenzione, Qualità della Concentrazione, Contatto e Lavoro di relazione con l’altro, Sincerità. La pratica fisica unisce lo studio tecnico del movimento, l’ascolto, l’osservazione e la consapevolezza del proprio corpo, all’espressione artistica e alla ricerca di un proprio linguaggio. L’obiettivo è la costruzione o svelamento di un corpo poetico. Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria a info@compagniaatacama.it.

Il 9 ottobre alle ore 17, presso il Parco Letterario Pier Paolo Pasolini (CHM Oasi Lipu, Via dell’Idroscalo 170 a Ostia), Bianco Teatro/Ti con Zero, nell’ambito della programmazione del Teatro del Lido, presentano Archeologia Naturale – sentiero di arte e natura. Una performance itinerante site specific che ha come drammaturgia il genius loci. Un evento a cura di Fernanda Pessolano e Anna Paola Bacalov con le performer Irene Maria Giorgi, Eva Paciulli, Aurora Pica e la partecipazione di Alessandro Floridia (paesaggio sonoro) e Chiara De Angelis (arte disegnata in movimento). L’evento è per un massimo di 50 partecipanti (ingresso e gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite).

Al Teatro Villa Pamphilj il 9 ottobre alle 11.30 secondo appuntamento della rassegna Nuove Varianti. In scena Livore, Amleto e suo fratello Claudio con Daniele Giuliani e Gabriele Linari che ne cura anche la drammaturgia e la regia. Lo spettacolo è la seconda incursione di Linari nel “regno di Danimarca”, un sogno pre-shakespeariano, che cresce, una grottesca nuvola nera che promette tragedia. Info e prenotazioni scrivendo a scuderieteatrali@gmail.com.

MUSICA

Nell’ambito del Romaeuropa Festival, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone atteso il 6 ottobre il grande ritorno delle sorelle Katia e Marielle Labéque con Bryce Dessner e David Chalmin live con il progetto musicale Dream House Quartet (ore 21). Tre giorni di concerti al Mattatoio con LineUp! ( 8-10 ottobre ), la sezione che indaga i linguaggi del pop nel segno dell’inclusività e della parità di genere con i live di LaHasna e Nava ( 8 ottobre ore 21 e ore 22), LNDFK e Joan Thiele ( 9 ottobre alle 21 e alle 22), Elasi ( 10 ottobre ore 21) e l’incontro Eclissi Talk ( 10 ottobre ore 19) a cura di Pietro Turano, portavoce Gay center, che racconterà le storie di autodeterminazione e rivincita di persone lgbtqi+ insieme a personaggi della cultura e dello spettacolo tra cui Michela Murgia. Biglietti acquistabili su https://romaeuropa.vivaticket.it.

La sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita un nuovo evento musicale a cura dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Appuntamento il 5 ottobre alle ore 20.30 con il concerto per la pace della Balkan Chamber Orchestra diretta dal maestro Toshio Yanagisawa. Nel concerto, arricchito dalla presenza di Ryuta Fujii al flauto e Kolja Blacher al violino, verranno eseguite musiche di Beqiri, Otaka, Prokofiev e Mendelssohn. Biglietti su https://www.ticketone.it.

Doppio appuntamento in arrivo questa settimana presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: nel Teatro Studio Borgna si terrà il 7 ottobre alle ore 21 il concerto di Sara Franceschini accompagnata dal pianoforte di Alessandro Gwis e dal contrabbasso di Andrea Colella. Per l’occasione verranno eseguite le canzoni tratte dal nuovo concept album dell’artista Musiche del ritorno. L’ 8 ottobre a salire sul palco della Sala Sinopoli alle ore 21 saranno gli Ardecore con il nuovo progetto musicale 996 – Le canzoni di G.G. Belli, dedicato al grande poeta romano. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nuovi appuntamenti musicali anche alla Casa del Jazz di viale di Porta Ardeatina 55 dove questa settimana si alterneranno l’ensemble jazz Matteo Zaccheo 4et ( 7 ottobre ore 21); i Funk Hunters, band di stampo jazz funk che trae ispirazione da Herbie Hancock e dalla sua storica formazione Head Hunters ( 8 ottobre ore 21); Luca Bragalini con la prima delle sue quattro lezioni dedicate a Louis Armstrong ( 9 ottobre ore 11) e il Simone Sansonetti Trio feat. Daniele Tittarelli ( 11 ottobre ore 21). Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Continuano fino al 13 ottobre al Teatro dell’Opera le repliche dell’Alceste, opera in tre atti ispirata alla tragedia di Euripide, con le musiche di Christoph Willibald Gluck, il libretto di Marius-François-Louis Gand Lebland, Bailli du Roullet da Ranieri de’ Calzabigi (versione parigina del 1776). Sul podio Gianluca Capuano, specialista del repertorio del Settecento mentre la regia di questo allestimento della Bayerische Staatsoper è firmata da Sidi Larbi Cherkaoui che firma anche la coreografia. Nel cast Juan Francisco Gatell, Marina Viotti, Luca Tittoto, Patrik Reiter, Pietro Di Bianco e Roberto Lorenzi e i danzatori della compagnia Eastman. Le repliche della settimana: 7 ottobre ore 18, 9 ottobre ore 16.30, 11 ottobre ore 20. Biglietti su https://www.ticketone.it.

CINEMA

Ultimo appuntamento al Museo di Roma in Trastevere con la rassegna cinematografica Anni interessanti al cinema, l’iniziativa legata alla mostra in corso e incentrata sul cinema compreso tra il 1960 – 1975. A chiudere il ciclo, l’ 11 ottobre alle ore 17, il film a episodi I complessi diretto da Dino Risi, Franco Rossi e Luigi Filippo D’Amico. L’iniziativa è promossa dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Info e prenotazioni allo 060608; www.museodiromaintrastevere.it.

Comincia con una presentazione editoriale la nuova settimana della Casa del Cinema di Roma. Il 5 ottobre alle ore 18 a Villa Borghese arriverà, infatti, Vania Protti Traxler per parlare del suo libro Sognavamo al cinema – Viaggio nell’Italia del boom (Edizioni Sabinae, 2022), un racconto in cui l’autrice ripercorre la sua brillante carriera di distributrice cinematografica conversando con Francesca Boschiero e Giovanni B. Gifuni. Al termine dell’incontro, alle ore 21, spazio alla serata di premiazione della quinta edizione del Vertical Movie Festival condotta da Maddalena Zoppoli con gli interventi di Milena Vukotic e della presidente di giuria Silvia Scola. I vincitori saranno selezionati tra i 40 cortometraggi finalisti, a loro volta scelti tra le oltre 600 opere pervenute. Durante la serata, interverranno inoltre l’attore Salvatore Marino, l’attore e autore Gianluca Blumetti e il film-maker Federico Bensi.

L’arrivo del fine settimana coinciderà, invece, con lo svolgimento di due importanti manifestazioni cinematografiche: l’ 8 e 9 ottobre si terrà la quarta edizione di MotoTematica Motorcycle Film Festival, il festival cinematografico dedicato al mondo della motocicletta con lavori di giovani promesse e registi affermati, mentre il 9 ottobre sarà la volta di Emisferi, la rassegna di cinema indipendente, su importanti tematiche contemporanee e realizzato da autori emergenti. Dalle 15 alle 19 si succederanno Endless River di Edoardo Pera, Porta chiusa di Michele Gallone e Christian Marsiglia, The Fountain of Life di Davide Rabacchin, When the snow will melt di Damiano Petrucci, Antenne di Mirko Fracassi e Shelter – Farewell to Eden di Enrico Masi, ospite speciale della giornata. A chiudere, la presentazione del libro Undercover militant field di Erica Pierri e Ilaria Murali.

Sempre nel fine settimana, per la rassegna Heimat – L’integrale, verranno proiettati, alle ore 20, gli episodi di Heimat – Una cronaca tedesca: Il piccolo Hermann ( 8 ottobre ), Gli anni ruggenti e La festa dei vivi e dei morti ( 9 ottobre ).

Infine, il 10 ottobre alle 18.30 spazio al ricordo di Raffaele La Capria, in occasione del centenario dalla sua nascita. Il grande scrittore e sceneggiatore napoletano verrà ricordato attraverso la proiezione di Napoli Signora, un programma tv di Fabrizio Corallo del 2014 in cui il romanziere si confronta con Renzo Arbore, seguita da una rievocazione con interventi di amici e colleghi tra cui gli stessi Arbore e Corallo.

Questa settimana al Palazzo delle Esposizioni si chiude la tredicesima edizione della rassegna I documentari di Internazionale a Roma a cura di CineAgenzia per Internazionale. Il viaggio sui grandi temi dell’epoca contemporanea proporrà le opere H2: Occupation Lab degli israeliani Idit Avrahami e Noam Sheizaf ( 5 ottobre ), Robin bank della regista catalana Anna Giralt Gris ( 6 ottobre ), l’australiano The children in the pictures di Achim Dev e Simon Nasht ( 7 ottobre ), The case di Nina Guseva ( 8 ottobre ) e This stolen country of mine di Marc Wiese ( 9 ottobre ). Inizio proiezioni ore 20. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima.

INCROCI ARTISTICI

Fino al 12 ottobre prosegue al Parco Labia (Largo Fausta Labia) Altre Direzioni, la rassegna culturale dedicata ai temi cruciali della nostra attualità ideata dall’Aps 30 Formiche, in collaborazione con Arci. Al centro della manifestazione una serie di incontri con alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale e dell’informazione per indagare la complessità con cui sta evolvendo la nostra società. Ecco in arrivo, quindi, la giornata del 5 ottobre dedicata al tema dell’immigrazione affrontato dal giornalista e scrittore Marco Omizzolo nel corso dell’incontro dal titolo Per Motivi di Giustizia. A seguire, il 10 ottobre , sarà Christian Raimo, scrittore, traduttore e assessore alle politiche culturali del III Municipio, a intervenire sul tema delle politiche sociali nell’incontro Imparare tecniche di liberazione. La scuola di ieri oggi e domani, a cui parteciperanno anche Franco Lorenzoni, Vanessa Roghi e Giulia Addazzi. L’ 11 ottobre , infine, appuntamento con Riscaldamento globale, è ancora possibile invertire la rotta?, discussione sul tema dei cambiamenti climatici condotta da Stefano Liberti con Annalisa Corrado, portavoce di Green Italia, e Stella Levantesi, giornalista e scrittrice. Gli incontri, tutti alle 18.30, sono a ingresso libero. È possibile prenotare inviando una mail a prenotazioni@30formiche.it.

Appuntamento al Centro Commerciale Casetta Mattei (Via dei Sampieri 92) per la giornata finale di Roma Social SummerTV, il progetto dell’Associazione Culturale Mitreo Iside che ha raccontato l’estate romana partendo dai social sviluppando un magazine televisivo con pubblico in presenza fatto di rubriche tematiche sugli eventi presenti in città. Il 7 ottobre alle 18 i protagonisti dell’iniziativa ne narreranno retroscena e simpatici aneddoti e saranno date informazioni utili all’utilizzo della piattaforma Roma Social SummerTV direttamente dai propri smartphone e l”incontro sarà inoltre occasione per far conoscere le trasformazioni in atto sul territorio, con la volontà di narrare un’altra Corviale attraverso la NOI CORvialeTV. Accesso libero.

In chiusura Città Foresta, il festival multidisciplinare dedicato alle aree verdi urbane, centri pulsanti di aggregazione sociale delle periferie a cura di Latitudo Art Projects. Il 6 e 7 ottobre dalle 10 alle 18 appuntamento nel bosco di fronte all’oasi ecologica Ama (accanto al bivio che conduce a via Mazzacurati dalla via Portuense) con il workshop Abitare la Foresta a cura di Laboratorio di Città Corviale e Francesco Careri, Cooperativa Sociale Acquario85 e Cosimo Buccoliero. Un laboratorio di autocostruzione aperto a studenti di architettura e ragazzi del quartiere. La partecipazione ai workshop darà agli studenti partecipanti un credito formativo universitario. Prenotazione obbligatoria a communication@latitudoartprojects.net e 333.1245191. Al Teatro di Corviale e nell’area verde circostante Largo Odoardo Tabacchi, l’artista italo-spagnola María Ángeles Vila Tortosa il 7 ottobre dalle 17 alle 19 è protagonista dell’attività laboratoriale Foresta de abrazos, intervenendo su oggetti di uso comune (lenzuola o teli) attraverso la tecnica del disegno e della stampa. Dalle 18 alle 20 l’Associazione Italiana di Medici Forestale – A. I. Me. F. guiderà i partecipanti nella Foresta incantata con ‘Immersioni Terapeutiche’: passeggiate e pratiche motorie di gruppo che consentono di instaurare un rapporto consapevole e profondo con la natura (prenotazione obbligatoria a communication@latitudoartprojects.net e 333.1245191). Ultimo appuntamento l’ 8 ottobre alle 16 per una giornata di incontri e performance dedicati all’ambiente e ispirati all’idea di una città sostenibile. Oltre agli artisti María Ángeles Vila Tortosa, John Cascone, Groove e le realtà ViviamolaQ, Laboratorio di Città Corviale, CAP – Cities Art Projects e Pontedincontro, che hanno svolto le attività laboratoriali preparatorie, nella giornata conclusiva sarà presente l’artista Jacopo Natoli che realizzerà una performance partecipata nel Teatro Corviale. Verrà ricreato un ambiente eco-urbano in connessione con i vari quartieri percorsi (Corviale, Laurentino 38 e Trullo) e in cui il dj e sound artist Sunny Nwume, aka Black Elektronika, darà vita a una foresta elettronica con i suoni registrati durante le attività. Jacopo Natoli proporrà un momento di dibattito realizzando un suo personale dizionario performativo legato al fare comunità e a un’idea sostenibile di città partendo proprio da parole come ‘Città’ e ‘Foresta’. L’associazione Pontedincontro Onlus racconterà il festival in diretta streaming con Radio Foresta e proporrà un concerto di percussioni con gli abitanti e spettatori. L’associazione A.I.Me.F introdurrà il pubblico al canto delle piante, oltre a partecipare a un dibattito a porte aperte sulla medicina forestale e la neurobiologia vegetale. Groove e l’associazione CAP – Cities Art Projects creeranno dei momenti di riflessione sulla rigenerazione degli spazi e attraverso l’arte urbana partecipata e costruiranno manufatti e oggetti utilizzando materiali naturali. Cosimo Buccoliero e Francesco Careri, con gli studenti e gli architetti del progetto Laboratorio di Città Corviale, realizzeranno per e con il pubblico un momento di attività meditativa finale partendo dal Teatro Corviale e arrivando nel cuore del boschetto di fronte all’oasi ecologica Ama (ingresso gratuito contingentato). Tutto il festival viene seguito e raccontato in diretta social da Radio Foresta, un progetto di WonderRadio, radio ufficiale dell’associazione Pontedincontro.

Doppio appuntamento nella nuova settimana di Viva la Scienza!, il progetto di divulgazione scientifica dedicato alle tematiche del clima a cura di QAcademy Impresa Sociale Srl. Si comincia il 6 ottobre alle ore 10 presso la Biblioteca Arcipelago Auditorium (via Benedetto Croce) con l’evento Novel food e ricerca: nuove risorse e nuove opportunità, curato da Antonella Leone dell’Istituto di Scienze delle Produzioni alimentari del CNR. Durante la sua lezione ci si concentrerà sulle attività di ricerca finanziate dalla Comunità Europea nell’ambito dell’uso di nuove risorse alimentari e sui diversi aspetti legati alla sicurezza e alla qualità alimentare. A seguire uno show-cooking con la dimostrazione di modalità di uso culinario di alcune meduse eduli del Mediterraneo da parte di uno chef professionista. L’ 11 ottobre , infine, sempre alle 10, in programma un incontro con Angelo Viola dell’Istituto Scienze Polari del CNR per comprendere i processi legati ai cambiamenti climatici e le conseguenze che si stanno determinando in Artico e in altre regioni del pianeta. Dopo una breve introduzione è previsto un collegamento virtuale con la stazione artica “Dirigibile Italia” del CNR, situata a Ny-Ålesund, a 80 ° Nord nelle Svalbard, per conoscere nel dettaglio le loro attività e scoprire le condizioni di vita e di lavoro di un luogo così remoto e lontano da noi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti: tel. 06 4546 0710 – ill.arcipelagoauditorium@bibliotechediroma.it.

Prosegue Via del Governo Letto, il progetto a cura della libreria Altroquando che fino al 19 ottobre propone presentazioni di libri, gruppi di lettura, testimonianze dal mondo dell’editoria, laboratori per bambini, street band e tanto altro. Tra gli appuntamenti in programma, il 5 ottobre alle 19.30 presso la libreria Altroquando di via del Governo Vecchio 82, l’incontro di integrazione linguistica Other Tandem dedicato a chiunque voglia praticare una lingua, parlando di libri, cinema e arte. Il 6 ottobre , in piazza Pasquino, si terrà a partire dalle ore 19.30 l’incontro dal titolo Tlon, immaginare insieme una nuova cartografia del futuro, dedicato all’approfondimento dell’esperienza di Tlon, casa editrice e scuola di filosofia di Maura Gancitano e Andrea Colamedici che interverranno per raccontare e condividere con i presenti i mutamenti in atto nella società e nell’essere umano. Accesso libero con possibilità di prenotazione tramite email a comunica@altroquando.com o telefono allo 06 68892200.

ARTE

Prosegue fino al 14 ottobre presso le Officine Fotografiche (Via Giuseppe Libetta 1) nel quartiere Ostiense la mostra multimediale a ingresso gratuito Letters from the Past a cura dell’associazione culturale Equilatera. Con questa sua installazione interdisciplinare, basata sull’interazione tra fotografie, oggetti e videoproiezioni, la visual artist finlandese Rebecca Simons intende portare all’attenzione del pubblico una tematica quanto mai attuale, quale quella dell’abuso sessuale. Visitabile dal lunedì al venerdì ore 10-19, sabato ore 9.30-12.30.

Le Industrie Fluviali ospitano fino al 20 ottobre WIDE – art based spots, la manifestazione prodotta da Pingo che, attraverso una serie di residenze artistiche nella sede di Via del Porto Fluviale 35, sfrutta il potenziale immaginativo dell’arte per esplorare temi centrali della società contemporanea. Questa settimana, appuntamento il 6 ottobre dalle 17 alle 20 con il Workshop #4 –Moneyless nel corso del quale, con l’artista Teo Pirisi, Gabriele Scorzoni ed Erika Boccanera, si discuteranno i temi al centro dell’opera ma anche le tecniche artistiche utilizzate per la sua realizzazione. Il 10 ottobre alle 18.30, presentazione al pubblico del lavoro Moneyless durante la quale Pirisi, con Gabriele Scorzoni e Zaelia Bishop, parlerà del processo creativo e del significato dell’opera realizzata in residenza; seguirà djset con Marina On Mars. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.industriefluviali.it/wide.

Nell’ambito del Festival del Cinema del Secondo Municipio – Cinema al Forte Antenne a cura de Il Condominio APS si potrà ammirare fino alle 23.59 dell’ 11 ottobre , sul piazzale di Forte Antenne a Villa Ada, la videoinstallazione Autunno, a cura di Riccardo Rabacchi, CEO di Image Hunters, che sfrutta l’autunno come spunto diegetico per il cambiamento del clima e della stagione Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: 348.2484102 – assculturaleilcondominio@gmail.com.

È in programma fino al 21 ottobre in diverse aree di San Lorenzo la manifestazione a cura della Fondazione Pastificio Cerere dal titolo I Fuochi di San Lorenzo. Alla scoperta del distretto artistico di Roma. Tra i prossimi appuntamenti: lo Street art tour del 6 ottobre alle 17, a cura dell’associazione Sa.L.A.D., per andare alla scoperta degli oltre 50 murales presenti nelle vie del quartiere (appuntamento all’ingresso del Parco Caduti 19 Luglio 1943; ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a info@sanlorenzoartdistrict.it); alle 20, presso il cortile della Fondazione in via degli Ausoni, è previsto l’evento Dare la Parola. Un discorso sulla libertà, con un monologo scritto e diretto da Ivan Tresoldi e accompagnato da un’installazione di pittura viva e luce dinamica di Ninarò (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a info@pastificiocerere.it); la presentazione del libro d’artista Epidermis di Meletios Meletiou, che ne discuterà con la curatrice Gaia Bobò l’ 8 ottobre alle 18 presso il cortile della Fondazione in via degli Ausoni (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a info@pastificiocerere.it).

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l’ 8 ottobre alle 17 in occasione di AMACI – XVIII giornata del contemporaneo, è prevista una visita evento alla mostra Cosmogonia – in corso al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese – con reading di Sonia Gentili e la partecipazione di Lorenzo Canova, Giovanna Dalla Chiesa, Giorgio Patrizi, Edvige Bilotti e Daniela Monaci. www.museocarlobilotti.it. Il 9 ottobre Roma partecipa alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@MU 2022) con numerose iniziative in musei civici e monumenti del territorio, ispirate al tema di questa edizione Diversi ma uguali, che ha come principale presupposto la valorizzazione della diversità – culturale, fisica, cognitiva – come strumento imprescindibile di inclusione sociale. Il calendario completo delle aperture, visite guidate e laboratori: www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

Anche l’iniziativa aMICi propone molti appuntamenti, a partire dal 5 ottobre alle 14.45 con la visita, a cura di Anna Maria Rossetti al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco sul tema I cippi sepolcrali chiusini. Due le visite alle 16: al Casino dell’Orologio (Salone del Pergolato) La Collezione Borghese: storia, opere e luoghi a cura di Angela Napoletano e Anni interessanti, al Museo di Roma in Trastevere, a cura di Roberta Perfetti e Silvia Telmon, con il curatore della mostra in corso, Enrico Menduni. Ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali alle 18, nell’ambito degli incontri dedicati alla mostra 1932, l’elefante e il colle perduto, Il giardino di Villa Rivaldi: una meraviglia perduta di Roma barocca, una visita a cura di Nicoletta Bernacchio. Infine, l’ 8 ottobre alle 10 e alle 11 visite guidate alla Casa Museo Alberto Moravia, alla scoperta del lato pubblico e privato di uno dei personaggi centrali della cultura italiana del ‘900.

Inoltre, Archeologia in Comune ha in programma una serie di incontri: il 6 ottobre alle 14.30 la visita La villa romana dell’Auditorium Flaminio (Via Pietro de Coubertin, 10), a cura di Alessandra Cerrito, mentre il 7 ottobre alle 11 Il camminamento di Viale Pretoriano e Porta Tiburtina (Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani), a cura di Lorenzo Conte. L’ 8 ottobre alle 11 Le terme di Traiano (Via del Monte Oppio, angolo via delle Terme di Traiano), a cura di Carla Termini. Il 9 ottobre alle 17.15 è la volta di Il complesso archeologico di San Paolo alla Regola (Via di San Paolo alla Regola, 16), a cura di Fiora Giovino, e Il ninfeo di Alessandro Severo all’Esquilino (ingresso lato Via Carlo Alberto del giardino Nicola Calipari), a cura di Letizia Silvestri. Infine, l’ 11 ottobre due appuntamenti: alle 14.30 , all’Area Archeologica del Teatro di Marcello (Via del Teatro di Marcello), a cura di Stefania Pergola e Maria Letizia Buonfiglio; e, alle 15.15, Monte Testaccio (­Via Nicola Zabaglia, 24), a cura di Sergio Palladino.

Nuovi appuntamenti fino al 31 dicembre di Circo Maximo Experience, l’innovativo progetto di valorizzazione in realtà aumentata e in realtà virtuale di uno dei luoghi più significativi della storia della città, il Circo Massimo. Dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 14 (ogni 15 min. – ultimo ingresso alle 12.50), sabato, domenica e festivi: dalle 10 alle 16 (ogni 15 min. – ultimo ingresso alle 14.50); www.circomaximoexperience.it.

È stata prorogata fino al 23 aprile 2023 la mostra Cursus Honorum. Il governo di Roma prima di Cesare – nelle Sale al piano terra di Palazzo dei Conservatori ai Musei Capitolini – incentrata sulle cariche pubbliche dei magistrati di età repubblicana, aspetto fondamentale della vita politica di Roma antica. www.museicapitolini.org. Info e prenotazioni 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00).

Al MACRO da non perdere gli eventi in programma l’ 8 ottobre per la diciottesima edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani e realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Questi gli appuntamenti in calendario: il Dipartimento per l’Educazione Preventiva, in collaborazione con le educatrici di Senza titolo, organizza, dalle 16 alle 17.30, una visita guidata gratuita per far conoscere al pubblico il museo, esplorare in maniera attiva gli spazi e le architetture che lo costituiscono e approfondire i linguaggi dell’arte contemporanea attraverso le opere e il lavoro degli artisti (per info e adesioni info@senzatitolo.net); alle 19, nell’ambito di 16MM RUN, rassegna cinematografica sperimentale che presenta lungometraggi e cortometraggi in 16mm, proiezione di una serie di corti legati alla città di Roma di uno dei protagonisti della sperimentazione degli anni ’60 e ’70, il regista, produttore e fotografo italiano Alfredo Leonardi: Organum multiplum (1967), Le N ragazze più belle di piazza (1968), Libro di Santi di Roma (1968), Living & glorious (1965), ed Esercizio di meditazione (1968). Le proiezioni sono gratuite fino a esaurimento posti.

Proseguono, inoltre, le mostre in corso: si conclude il 9 ottobre Richard Serra: Animal habitats live and stuffed…Roma, La Salita, 1966 dedicata alla prima personale dell’artista Richard Serra, tenutasi a Roma nel 1966 alla Galleria La Salita e All Capitals della designer Julia Born, che presenta un’esposizione monumentale di iscrizioni, segni, impronte, estrapolati dai loro contesti originali come monumenti o semplici muri; fino al 23 ottobre Espressionismo sociale, dedicata al poliedrico compositore Egisto Macchi (1928-1992); fino al 30 ottobre Il disegno di una mostra di Lisa Ponti (1922-2019), un’ampia selezione di opere dell’artista, editor, critica e scrittrice, figlia di Gio Ponti. E ancora, fino al 6 novembre , Sharp Smile dell’artista francese Eva Barto (1987) che si interroga sulle relazioni che governano i codici della proprietà e della produzione e, in particolare, quelle che regolano i rapporti di filantropia e mecenatismo nel sistema dell’arte contemporanea; fino al 19 febbraio 2023 c’è la personale di Diego Perrone Pendio piovoso frusta la lingua. La mostra è un paesaggio organico, e a tratti vertiginoso, che unisce opere degli ultimi vent’anni di produzione dell’artista italiano con cinque nuovi lavori: due opere/display, una distorsione dello spazio, un video e una serie fotografica. Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sarà visitabile fino al 1° novembre nello spazio espositivo AuditoriumGarage la mostra La memoria delle stazioni in cui documenti eccezionali e preziose immagini dell’Archivio Luce – arricchite con alcuni scatti della Fondazione FS – si legano a racconti di grandi scrittori per ricostruire, attraverso il punto di vista privilegiato delle stazioni ferroviarie, la storia del Paese in una mostra unica ed emozionante (orari: dal lunedì al venerdì ore 15-21; sabato, domenica, festivi e in occasione della Festa del Cinema di Roma ore 11-21. Biglietti su https://www.ticketone.it). Nell’area pedonale, invece, sarà fruibile fino al 29 dicembre Strade Future, un progetto innovativo di arte pubblica parte del programma ufficiale della European Mobility Week 2022 che trasforma due aree di Roma (la seconda sono i muraglioni del Lungotevere Tor di Nona) all’insegna dell’ecologia e della mobilità sostenibile.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE