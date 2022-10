Pancia gonfia? Ecco da cosa dipende e come risolvere il problema

Sono moltissime le persone che lamentano un gonfiore addominale ingiustificato e che si trovano a combattere costantemente con l’antiestetico problema della pancia gonfia. A dire il vero, questa è una condizione che non crea disagi solo dal punto di vista estetico, ma anche può ripercuotersi anche sulla qualità della vita dando vita a una serie di problematiche fisiche non indifferenti. È dunque importante capire prima di tutto da cosa dipende il gonfiore addominale e come risolvere il problema una volta per tutte.

Gonfiore addominale: da cosa dipende?

Le cause del gonfiore addominale sono esposte in modo molto chiaro in un interessante approfondimento sulla farmacia online FarmaOra. Possono essere di varia natura: vediamole brevemente tutte.

Stitichezza cronica. Chi soffre di stipsi e dunque non evacua in modo regolare può essere maggiormente soggetto a problematiche come quella del gonfiore addominale. In tal caso, il disturbo è causato dalla presenza di feci all’interno dell’intestino, con conseguente meteorismo ed accumulo di gas.

Chi soffre di stipsi e dunque non evacua in modo regolare può essere maggiormente soggetto a problematiche come quella del gonfiore addominale. In tal caso, il disturbo è causato dalla presenza di feci all’interno dell’intestino, con conseguente meteorismo ed accumulo di gas. Dieta ricca di cibi che gonfiano la pancia , come tutti i vegetali che appartengono alla famiglia dei broccoli, i legumi, gli zuccheri, alcuni frutti tra cui le pere e le pesche.

, come tutti i vegetali che appartengono alla famiglia dei broccoli, i legumi, gli zuccheri, alcuni frutti tra cui le pere e le pesche. Eccesivo consumo di bevande gassate .

. Ansia e stress. È stato ormai ampiamente dimostrato che disturbi come l’ansia e lo stress tendono a provocare gonfiore addominale ed una serie di problematiche che interessano il tratto gastro intestinale.

È stato ormai ampiamente dimostrato che disturbi come l’ansia e lo stress tendono a provocare gonfiore addominale ed una serie di problematiche che interessano il tratto gastro intestinale. Disturbi ormonali. Questo è un problema che interessa maggiormente le donne, in alcuni periodi come quello della gravidanza o della menopausa.

Come risolvere il problema della pancia gonfia

Come risolvere il problema della pancia gonfia? Come abbiamo appena visto, questo è un disturbo che può avere origine da fattori di natura anche molto diversa. Per riuscire a porvi rimedi è dunque importante prima di tutto capire quali siano le cause del gonfiore addominale.

Nella maggior parte dei casi però, se la pancia è gonfia significa che l’equilibrio dell’intestino è stato in qualche modo alterato ed andrebbe ripristinato. Per tale motivo viene raccomandata quasi sempre l’assunzione di fermenti lattici come quelli in vendita online su FarmaOra, di probiotici e di integratori alimentari che abbiano la specifica funzione di ripristinare la flora batterica intestinale.

Altrettanto utili possono rivelarsi, seppur come rimedio momentaneo, i farmaci da banco a base di simeticone: un principio attivo che agisce riducendo in modo significativo il gonfiore.

Prevenire il gonfiore addominale con la giusta alimentazione

È bene precisare che l’unico modo per risolvere il via definitiva il problema del gonfiore addominale è quello di indagarne innanzitutto le cause con degli esami specifici qualora fosse necessario e modificare la propria alimentazione. La dieta infatti svolge un ruolo cruciale e spesso è sufficiente eliminare per un determinato periodo alcuni cibi incriminati, evitare le bevande gassate e rispettare un regime dietetico più sano per trarre dei grandissimi benefici.

Il gonfiore addominale è un problema che si può risolvere, ma bisogna essere disposti a compiere qualche sacrificio, rinunciando ai cosiddetti junk food e ad altri sfizi che sono spesso responsabili di questo disturbo.