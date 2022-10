Ennesimo episodio di violenza sessuale nella Capitale, questa volta in un’abitazione nella zona di San Basilio: vittima una ragazza di soli 20 anni. I fatti risalgono a sabato scorso, 1° ottobre 2022.

San Basilio. Fidanzato e cognato provano a violentare una 20enne

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, la ragazza avrebbe inizialmente rifiutato un rapporto sessuale con il fidanzato e il cognato.

Allora i due l’avrebbero picchiata e aggredita, provando a violentarla. La ragazza riesce a divincolarsi dagli aggressori ma viene strattonata e fermata dalla madre del ragazzo e del cognato. La donna avrebbe intimato alla giovane di non denunciare i figli per quanto accaduto. La 20enne riesce comunque a scappare e a chiedere aiuto.

Intervengono le Forze dell’Ordine: la ragazza è stata trasportata al Pertini, dove è stato attivato il protocollo rosa per le donne vittime di violenza. I due giovani sono stati denunciati per violenza sessuale, mentre la madre è stata deferita per violenza privata. Proseguono comunque le indagini per stabilire l’esatta dinamica della vicenda.

Foto di repertorio