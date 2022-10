Tragedia a Misano: il pilota romano Federico Esposto muore a 27 anni

Tragedia a Misano, in Romagna: il pilota romano Federico Esposto, 27 anni di Ostia, è morto in seguito ad un brutto incidente verificatosi in pista nel pomeriggio di ieri, 2 ottobre 2022.

Federico Esposto muore a 27 anni in pista a Misano

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, 2 ottobre 2022, durante il Trofeo Italiano Amatori, compresa nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, durante il secondo giro, si sarebbe verificato un incidente che ha visto coinvolti Federico Esposto e un altro pilota, che al momento è ricoverato in prognosi riservata.

Ad avere la peggio, il 27enne originario di Ostia: per Federico non c’è stato nulla da fare. La manifestazione è stata chiusa in anticipo; molto probabilmente, la Procura di Rimini aprirà un’inchiesta sulla vicenda.

Foto da Instagram