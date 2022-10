Paliano. Più di 40 nuovi tipizzati per la donazione del midollo osseo

Sabato 1 ottobre la città di Paliano, con più di 40 giovani, è stata protagonista di un grande gesto di solidarietà con la giornata di tipizzazione del midollo osseo organizzata dall’ADMO Lazio, Associazione Donatori Midollo Osseo, e dal Presidente del Consiglio Comunale e Consigliere con delega alle Politiche Giovanili Serena Montesanti, con la collaborazione dell’Avis locale e del Consiglio dei Giovani.

Le dichiarazioni

«Tramite una semplice procedura – ha dichiarato il Consigliere Montesanti – questi ragazzi sono entrati a far parte del registro nazionale donatori e sono diventati àncore di salvezza per un persona in attesa di trapianto. Con soddisfazione abbiamo potuto appurare che l‘informazione è il pilastro basilare, visto che con i due incontri informativi svolti negli scorsi mesi, tanti ragazzi hanno preso questa decisione o comunque hanno deciso di approfondire l’argomento. La nostra prossima sfida è quella di guardare alle nuove generazioni e avere la forza di arrivare ad ancora più ragazzi. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio».

«L’adesione a questa giornata da parte di tanti ragazzi conferma la grande tradizione di solidarietà che la nostra comunità è in grado di esprimere concretamente e testimonia ancora una volta che, quando soggetti diversi uniti da una volontà comune fanno rete, i risultati arrivano, positivi e immediati. Grazie alla sensibilità mostrata da tutti i partecipanti e grazie all’AVIS per l’ormai collaudata e assodata collaborazione». Questo il commento dell’Assessore alla Sanità e Tutela della Salute dei Cittadini Valentina Adiutori.