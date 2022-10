Che tempo farà nelle province di Roma e Frosinone nei giorni di lunedì 3 e martedì 4 ottobre 2022? Ecco le previsioni meteo del basso Lazio per l’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo in provincia di Roma 3-4 ottobre 2022

Lunedì 3 ottobre: a Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C, la minima di 15°C. Nel resto della provincia, temperature stabili: nebbia o nubi basse nella notte e fino a metà mattinata nelle vallate interne.

Martedì 4 ottobre: a Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C, la minima di 14°C. L’alta pressione garantirà cieli soleggiati nel resto della provincia e della regione Lazio; prevista nebbia tra la notte e la mattina nelle vallate interne.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 3-4 ottobre 2022

Lunedì 3 ottobre: a Frosinone tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C. Stabilità nel resto della Ciociaria; temperature miti o in ulteriore ripresa nei valori massimi.

Martedì 4 ottobre: a Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C, la minima di 15°C. Nel resto della Ciociaria, temperature massime molto miti; nebbia tra la notte e il mattino nelle vallate più interne.

