Può la frustrazione di una madre alle prese con una figlia ribelle sfociare in un gesto plateale? Da inizio settembre circolano sui social video di madri e padri che non sanno come costringere i loro piccoli ad andare a scuola, ma sta diventando sempre più comune un modo “speciale” per portare un bambino a scuola.

Il video sta facendo discutere sui metodi educativi, più o meno ortodossi, che i genitori adottano con i propri figli

Nel video diffuso oggi, una madre “porta di forza” la figlia a scuola tenendola per le maniglie dello zaino e trascinandola per strada verso la scuola. È quello che è successo a Belgrado, dove una mamma è stata ripresa mentre trascina la figlia per il cappuccio pur di farsi seguire. La donna, probabilmente stanca dei capricci di una delle figlie, ha trovato un modo del tutto singolare e discutibile per farsi seguire dalla ragazzina. Nessuna scena di violenza o maltrattamenti, ma il video pubblicato sul web è diventato virale, suscitando polemiche e finendo addirittura sulle televisioni.

“È una lotta ogni mattina” sono solo alcuni dei commenti sui social network. Il video, caricato in rete dalla persona che lo ha girato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. è diventato letteralmente virale in poche ore e sta facendo discutere sui metodi educativi, più o meno ortodossi, che i genitori adottano con i propri figli. Anche alcune televisioni hanno trasmesso il video, spunto in alcuni talkshow per discutere sui metodi educativi dei genitori

Ecco il video: