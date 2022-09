Brutto incidente a Primavalle, operaio cade dalla scala e sbatte la testa

Ancora un episodio di incidente sul lavoro. Questa volta il tutto è avvenuto a Roma, zona Primavalle, dove un operaio è caduto da diversi metri di altezza.

Operaio cade da diversi metri d’altezza: è grave

L’incidente si è verificato intorno alle 12 e 15 di oggi, venerdì 30 settembre 2022. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un operaio di 49 anni è precipitato da una scala. Da quello che trapela, in via Pietro Maffi, l’uomo stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in una palazzina quando, per circostanze ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra sbattendo violentemente la testa.

Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari dell’Ares che hanno trasferito l’operaio al policlinico Gemelli in codice rosso. Le sue condizioni sembrerebbero serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita.