Di seguito, il comunicato stampa dell’Amministrazione di Colleferro sulla vittoria al TAR contro il ricorso di Italcementi.

Il comunicato del Comune di Colleferro

Annunciamo la vittoria del Comune di Colleferro al TAR contro il ricorso di Italcementi relativo alla combustione di CSS (combustibili solidi secondari derivanti da rifiuti) in cementeria.

Come i cittadini sanno, la nostra Amministrazione comunale è da sempre contraria alla combustione di rifiuti nel nostro territorio come forma di produzione energetica.

Italcementi, pur conoscendo questa posizione, per poter utilizzare CSS, ha presentato una richiesta di modifica della sua autorizzazione ambientale senza passare per un iter maggiormente approfondito e che tenesse conto delle caratteristiche dell’impianto e del territorio nel quale si inserisce.

In proposito, la posizione assunta dalla Regione Lazio e dal nostro Comune è semplice: la procedura di modifica seguita da Italcementi per l’impianto di Colleferro non è corretta e si deve passare per un procedimento di revisione complessivo, affrontando una conferenza dei servizi alla presenza degli enti territorialmente ed amministrativamente competenti, oltre che delle associazioni del territorio.

Contro i provvedimenti emessi dalla Regione Lazio a sostegno di tale posizione, Italcementi ha proposto ricorso al TAR.

Immediatamente, la Giunta comunale ha incaricato l’Avvocato Fabio Capri di tutelare gli interessi dell’ente nella causa, affiancandosi all’Avvocatura Regionale.

La strategia con la quale si è arrivati a vincere questo importante giudizio è stata in larga parte individuata grazie all’attività svolta nella casa comunale, con un lavoro alacre tra gli Amministratori e i tecnici comunali,

che hanno messo a sistema conoscenze storiche, territoriali e tecniche, e sinergicamente valutato con i tecnici regionali.

Nella motivazione del TAR, infatti, a conferma della correttezza e della validità delle nostre difese ed eccezioni, si trovano espressi richiami al SIN e alle criticità ambientali che caratterizzano il nostro territorio.

Constatiamo anche in questa occasione l’ennesimo comunicato falso e mistificatore del solito comitato che si è avventurato nella fantasiosa tesi che l’Amministrazione comunale sarebbe silente sul tema mentre la verità è che invece si è difesa in giudizio come un leone, come dimostrano i documenti.

Ora, se Italcementi riterrà opportuno insistere, nonostante il rigetto del suo ricorso, troverà nella conferenza dei servizi l’amministrazione pronta a sostenere con forza le nostre convinzioni politiche e tecniche per tutelare la salute e la qualità dell’ambiente dei cittadini!

Firmato

L’Amministrazione Comunale di Colleferro