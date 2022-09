Sulla A1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ferentino verso Roma, si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa del ribaltamento di un camion avvenuto all’altezza del km 621 intorno alle 15.00 di oggi, 29 settembre 2022.

A1, incidente tra Frosinone e Ferentino

All’interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato e si segnalano 2 km di coda. Dopo l’uscita obbligatoria a Frosinone dove si registrano 3 km di coda, immettersi sulla Strada Regionale 156 verso Latina e poi seguire indicazioni per Ferentino e rientrare in autostrada in direzione di Roma.

Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’ Italia la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio