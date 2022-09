Odontoiatria ed estetica, i trattamenti più ricercati

Quali sono i trattamenti di odontoiatria estetica più richiesti ed efficaci? Si sta parlando di una branca nata appositamente per introdurre interventi che vadano a migliorare o ripristinare l’aspetto esteriore della bocca di un paziente. Un aspetto estremamente importante che ha acquisito credito negli ultimi anni, visto che fino a qualche anno fa il dentista era una figura prettamente ‘curativa’, mentre oggi è anche un medico che interviene sull’immagine del paziente.

Oggi ci sono molto specialisti odontoiatri che operano in questo campo offrendo trattamenti tesi al miglioramento dei denti e delle arcate dei propri pazienti. Quali sono questi interventi? Vediamo i più diffusi partendo dallo sbiancamento dentale, forse il più richiesto negli ultimi tempi. Avere denti luminosi con un colore naturale è l’obiettivo di chiunque, motivo per il quale in odontoiatria si sono diffusi trattamenti di sbiancamento il cui obiettivo è quello di contribuire a creare un bel sorriso, senza macchie, armonioso e privo di difetti.

Sbiancamento e faccette dentali

Ma se lo sbiancamento è un trattamento prettamente estetico, ci sono anche altri interventi che nascono, da sempre, per avere un ruolo funzionale e che oggi si arricchiscono di altri aspetti: ad esempio in molti si rivolgono ad un dentista per richiedere inserimento di una protesi dentale di ultima generazione, che tenga conto del colore e della forma, per correggere un difetto di natura estetica.

Tornando al trattamento di sopra, quando lo sbiancamento non dovesse apportare i risultati sperati si può intervenire con le faccette dentali, ovvero piccole fasce di rivestimento in porcellana che vanno ad aderire sulla superficie esterna del dente adattandosi perfettamente alla sua conformazione e modificandone la forma o il colore. In sostanza sono gusci correttivi tramite i quali è possibile correggere eventuali difetti cromatici o di forma del dente. Questi gusti possono essere applicati anche nel caso di denti rotti parzialmente o scheggiati, in quanto vanno a coprire il difetto.

Le richieste per odontoiatria estetica

In sostanza diversi trattamenti che nascono tutti con la medesima finalità, quella di sfoggiare un sorriso armonioso, bello, così da essere più in pace con sé stessi. E tutto questo oggi passa in modo inevitabile dal ricorso all’odontoiatria estetica, branca piuttosto recente nel settore odontoiatrico che ha visto una diffusione capillare da quando l’aspetto estetico è diventato un tema molto avvertito. Soprattutto in ambito lavorativo, dove il modo in cui ci si presenta può essere anche un elemento di discrimine per avere successo.